WizKids erweitert globale Verfügbarkeit seiner Produktlinien

Spieleentwickler und -verleger heißt neue europäische Vertriebspartner willkommen

HILLSIDE, New Jersey, 28. Januar 2020 /PRNewswire/ -- WizKids-Fans weltweit können sich nun freuen, denn der Entwickler, Verleger und Marktführer im Bereich bemalter Miniaturen mit Sitz in New Jersey gab seine Pläne bekannt, die Verfügbarkeit seiner beliebtesten Figuren mithilfe drei neuer Partnerschaften mit europäischen Händlern ab dem ersten Quartal 2020 zu erweitern.

Zu den neuen Vertriebspartnern gehören europäische Händler, wie PBM, HEO und Hobby World Russia, die zunächst das Portfolio lizenzierter Produkte von WizKids vertreiben, darunter Brettspiele, Rollenspiel-Zubehör, Figuren und Miniatur-Tischspiele. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen diese auf alle anderen Produktkategorien ausgeweitet werden.

„Angesichts der wachsenden Beliebtheit und einer starken europäischen Fangemeinde freuen wir uns, unseren europäischen Handelspartnern nun weitere Möglichkeiten anzubieten," so Justin Ziran, Vorsitzender von WizKids. „Unser Schwerpunkt wird zunächst auf den aktuellsten Produkten liegen, wobei in naher Zukunft auch Produkte aus dem Backkatalog in das Angebot aufgenommen werden sollen."

Diese neuen Händler ergänzen die bestehenden WizKids-Partner und -Händler ADC Blackfire Entertainment GmbH, Asmodee UK, Asmodee Nordic, Extended Play, Intrafin, Kaissa, Pegasus und Cosmic Group.

Einen WizKids-Händler in Ihrer Nähe finden Sie hier: https://wizkids.com/distributors/

Weitere Informationen zu WizKids erhalten Sie unter www.wizkids.com.

Informationen zu WizKids

WizKids/NECA, LLC, ein 100%iges Tochterunternehmen von NECA, ist ein im US-Bundesstaat New Jersey ansässiger Spieleentwickler und -verleger, der sich dem Ziel verschrieben hat, Spiele zu entwickeln, die durch Vorstellungskraft beflügelt sind. WizKids war Vorreiter des Combat Dial-Systems, welches zunächst bei HeroClix genutzt wurde, dem führenden Sammel-Miniaturenspiel auf dem Markt, mit weltweit über 750 Millionen verkauften Miniaturen. WizKids arbeitet weiterhin an neuartigen, selbstentwickelten Spielplattformen und -features wie dem preisgekrönten Fantasy-Brettspiel Mage Knight, der wegweisenden Dice Building Game-Engine für die von Kritikern gefeierten Spiele Quarriors! und Dice Masters sowie seiner vielbeachteten Umsetzung von Attack Wing. Weitere Informationen finden Sie unter www.wizkids.com .

Medienkontakt:

Press@wizkids.com

Vertriebsanfragen:

Orders@wizkids.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/696661/WizKids_Logo.jpg

Related Links

https://wizkids.com



SOURCE WizKids