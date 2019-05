Włochy: w dniach od 30 maja do 2 czerwca na targach RiminiWellness spotkają się przedstawiciele międzynarodowej branży fitness

Program obejmuje ok. 200 konferencji, spotkań i konsultacji w ramach sekcji dla profesjonalistów, 1,5 tys. godzin wykładów i warsztatów i niezliczonych wydarzeń, konkurencji i imprez organizowanych wzdłuż całego, ponad 20-kilometrowej riwiery Rimini.

Z biegiem lat targi RiminiWelness, jako impreza o szczególnym znaczeniu dla odwiedzających, przedstawicieli branży i specjalistów, stały się najważniejszym, z niecierpliwością wyczekiwanym forum wymiany doświadczeń, w ramach którego odbywają się premiery rynkowe i prezentacje wszystkich nowości. Rimini to dziś miejsce spotkań ludzi biznesu, kultury i wielu innych dziedzin. Przedstawiciele branży, kupujący, prezenterzy i dziennikarze przybędą tu z różnych części globu, dzięki czemu wydarzenie to po raz kolejny da wielu przedsiębiorcom okazję do spotkań i kontaktów na szczeblu międzynarodowym.

To właśnie międzynarodowy charakter będzie motywem przewodnim Kongresu Business to Business – imprezy dla przedsiębiorców z branży fitness organizowanej przez EuropeActive z siedzibą w Brukseli – europejskie stowarzyszenie non-profit zrzeszające podmioty z tej branży. Prelegenci Kongresu to m.in. Olga Burkova, dyrektor World Class Russia. Podczas Dnia Trenera Personalnego, w całości poświęconego specjalistom z branży, prelekcje wygłoszą m.in. Francesco Bertiato, przewodniczący Wellness Institute, Laura Hoggins, która zabierze głos w imieniu WIFA (Stowarzyszenie Kobiet Branży Fitness), Alexis Batrakoulis, laureat nagrody IDEA dla najlepszego trenera personalnego roku 2018 oraz Igor Castiglia, prezenter i prelegent zapraszany na najważniejsze konwencje branżowe.

Informacje: en.riminiwellness.com

