Wobec rosnącego na świecie zapotrzebowania na instalację modułów Vortex 500W+ o bardzo wysokiej mocy Trina Solar prezentuje nową generację modułów w Indiach

NEW DELHI, 30 kwietnia 2020 /PRNewswire/ -- Nowe moduły Vertex proponowane przez Trina Solar Co. Ltd ("Trina Solar" lub "Spółka"), wiodącego światowego dostawcę zintegrowanych modułów fotowoltaicznych i inteligentnych rozwiązań energetycznych, prowadzi branżę energetyki słonecznej w zaadoptowaniu nowych modułów o wysokiej mocy i efektywności. Pierwszy kontrakt obejmujący moduły Vortex o mocy powyżej 100 MW w Indiach został podpisany przez SunSource Energy, wiodącego dostawcę rozwiązań w zakresie energetyki i jej magazynowania opracowanych w oparciu o energię słoneczną w Indiach, Azji Południowo-Wschodniej i na rynkach wschodzących.

SunSource Energy z siedzibą w mieście Noida w indyjskim stanie Uttar Pradesh złożyło zamówienie na dwustronne moduły Vertex o mocy 105MW z zamiarem wykorzystania ich do swoich projektów w wielu stanach w Indiach. Trina Solar rozpocznie dostawę modułów w czwartym kwartale 2020 roku.

To pierwszy kontrakt obejmujący moduły Vortex Trina Solar o mocy przekraczającej 100MW w Indiach, mówi prezes Trina Solar Asia Pacific, Helena Li.

„Fakt, że tak wielkie zamówienie na moduły Vertex przyszło z Indii wiele mówi o tym, jak duże jest zapotrzebowanie tego rynku na energię odnawialną".

„Dwustronne moduły Vertex cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku indyjskim. Przewidujemy stałe wysokie zapotrzebowanie na moduły fotowoltaiczne o wysokiej mocy, ponieważ rynek indyjski charakteryzuje się dużą konkurencją, a także wysoką świadomością wydajności produktu, chęcią obniżenia kosztów BOS i LCOE," mówi Li.

„Każdy chciałby lepszego wyważenia i uśrednienia kosztów energii (LCOE). Vertex to moduły o większej mocy, co oznacza, że nie potrzeba ich wiele, by uzyskać pożądaną moc wyjściową niezbędną do wdrożenia danego projektu".

„To z kolei pozwala na obniżenie kosztów związanych z tzw. BOS. Mniej modułów to mniej systemów instalacyjnych, okablowania, skrzynek przyłączowych, to też mniej godzin pracy przy instalacji takiego modułu, a także mniejsze zapotrzebowanie jeśli chodzi o przestrzeń".

„Vertex to nowy produkt, ale został opracowany w oparciu o sprawdzoną technologię, tj. ogniwa PERC z krzemu monokrystalicznego, liczne przewody (ang. busbar), ogniwo typu three-cut i technologię platformy z podwójnego szkła" – dodał Li.

„W SunSource zawsze skupiamy się na utrzymywaniu wysokich standardów i jakości oferowanych rozwiązań. Nasze wieloletnie partnerstwo z Trina Solar sprawia, że za każdym razem możemy zaoferować niezawodne rozwiązania z zakresu energetyki w oparciu o energię słoneczną. Łącząc wiodącą technologię Trina Solar z naszymi rozwiązaniami aplikacyjnymi i technicznymi mamy nadzieję znacząco przyczynić się do rozszerzenia możliwości wykorzystania energii odnawialnej w Indiach i innych miejscach na świecie" - powiedział Adarsh Das, prezes Zarządu i współzałożyciel SunSource Energy.

„Gratulujemy Trina Solar tego zamówienia i cieszymy się, że możemy z nimi współpracować. Wykorzystanie technologii modułów dwustronnych to kolejny przykład na to, jak SunSource nieprzerwanie przyswaja nowe technologie w zakresie energii dla naszych klientów i inwestorów. Jesteśmy jedną z pierwszych spółek w Indiach dostarczających rozwiązania z zakresu wytwarzania i magazynowana energii słonecznej, jak również projektów dryfujących paneli fotowoltaicznych. Technologia modułów dwustronnych to większa wytrzymałość dzięki pakietom wieloszynowym dodana do sprawdzonych jednostronnych modułów PERC z zachowaniem wszystkich korzyści płynących z produktów Trina Solar. Pozwala wykorzystać tzw. odbite promieniowanie. Wierzymy, że ta technologia ma potencjał, by zrewolucjonizować branżę. Zamierzamy wykorzystać zakupione moduły do naszych projektów w całym kraju" - dodał Kushagra Nandan, prezes i współzałożyciel SunSource Energy.

Nowa seria modułów Trina Solar o nazwie Vertex charakteryzuje się wydajnością przetwarzania energii na poziomie nawet do 21% i jest w stanie wytworzyć na powierzchni czołowej ponad 500W mocy – znacznie więcej od poprzedników.

Moduły serii Vertex dostępne są w dwóch wersjach: jednostronnej z folią ochronną z tyłu i dwustronnej z podwójnym szkłem, która umożliwia wytwarzanie dodatkowej mocy dzięki wykorzystaniu tylnej strony modułu.

Dzięki modułom o większej mocy znacznie obniżono koszt BOS (elementy systemu z wyjątkiem paneli). Trina Solar wykorzystała dwustronne moduły serii Vertex z podwójnym szkłem o mocy ponad 500W do budowy dużej naziemnej farmy solarnej na północnym wschodzie Chin. Uzyskano tam spadek kosztów BOS o 6-8% oraz LCOE (jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej) o 3-4% w porównaniu do standardowych podwójnie przeszklonych dwustronnych modułów o mocy 410W.

Panele Vertex generują więcej mocy, ponieważ każdy z nich zbudowany jest z silikonowych ogniw o średnicy 210 mm. Większy rozmiar ogniw skutkuje zwiększonym obszarem aktywnego wykorzystywania promieni słonecznych, a to z kolei powoduje wyższą produkcję energii. W każdym z paneli znajduje się 150 ogniw monokrystalicznych PERC o wysokiej wydajności oraz szereg wiodących technologii solarnych zoptymalizowanych pod kątem zwiększenia wydajności paneli nawet o 21%.

Wśród wspomnianych technologii solarnych można wymienić rozwiązanie bazujące na wielu szynoprzewodach (ang. multi-busbar), które zmniejsza do minimum wewnętrzne straty modułu PV wynikające z oporności, skutkując lepszą wydajnością przy niskim natężeniu światła. Oprócz tego konstrukcja produktu bazuje na zaawansowanym technologicznie rozwiązaniu fotowoltaicznym, które umożliwia zmniejszenie przerw między poszczególnymi ogniwami, tym samym poprawiając ogólną wydajność modułu pozwalającą na oszczędności po stronie BOS (elementy systemu z wyjątkiem paneli).

Zespół Trina Solar ds. B+R zastosował także innowacyjną konstrukcję integrującą zaawansowaną technologię ogniw typu three-cut dzięki wykorzystaniu techniki bezstratnego cięcia i dużego zagęszczenia ogniw. Pozwoliło to dodatkowo ograniczyć straty wynikające z oporności oraz istotnie poprawić odporność modułów PV na pękanie ogniw oraz zwiększyć ich wydajność w zakresie tzw. hot spotów („gorące punkty" to w modułach fotowoltaicznych miejsca, które mają tendencję do uzyskiwania wyższej temperatury niż inne części ogniwa - przyp. tłum.), jednocześnie maksymalnie wykorzystując dostępną przestrzeń. Dzięki temu naukowcy opracowali moduły o dużej mocy charakteryzujące się wysoką wydajnością i trwałością, zapewniając odbiorcom bezpieczeństwo użytkowania przez cały okres objęty gwarancją.

Link do zdjęcia: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/India+Habitat+Center_recompress.jpg

Podpis pod zdjęciem: Inwestycja pt. „India Habitat Centre Project" z roku 2016 (od lewej): Gaurav Mathur, Dyrektor Trina Solar na Indie; Helena Li, prezes Trina Solar na obszar Azji i Pacyfiku; oraz Kushagra Nandan, współzałożyciel i prezes SunSource Energy

Trina Solar

Firma Trina Solar jest wiodącym, globalnym dostawcą kompleksowych rozwiązań energii solarnej. Założona w roku 1997 firma opracowuje oryginalne, inteligentne rozwiązania fotowoltaiczne dla dużych elektrowni oraz rozwiązania dla odbiorców komercyjnych i indywidualnych, systemy gromadzenia energii i moduły fotowoltaiczne. Jako wiodący dostawca zintegrowanych rozwiązań fotowoltaicznych, Trina Solar zajmuje także czołową światową pozycję w zakresie energetycznych rozwiązań dla sektora IoT (internet rzeczy). Firma ma aspiracje stać się światowym liderem tego nowego i dopiero rozwijającego się sektora. Więcej informacji dostępnych jest na stronie firmy pod adresem: www.trinasolar.com.

SunSource Energy

Firma SunSource Energy to czołowe przedsiębiorstwo sektora dystrybucji energii słonecznej, zajmujące się tworzeniem, zarządzaniem i obsługą inwestycji fotowoltaicznych dla klientów komercyjnych i przemysłowych z całego świata. Od momentu założenia firmy w roku 2010, była ona jednym z wiodących dostawców innowacyjnych, a jednocześnie sprawdzonych, rozwiązań energetycznych na rynku indyjskim i światowym. Firma SunSource zrealizowała przeszło 300 wysokiej jakości projektów w 24 stanach Indii oraz 6 krajach. Wśród najważniejszych z nich można wymienić największe (w momencie odbioru) dachowe inwestycje solarne na Filipinach, jedną z pierwszych dachowych prywatnych instalacji solarnych typu PPA oraz przedsięwzięcia typu solar + storage (produkcja i gromadzenie energii solarnej). Dzięki własnym działom ds. finansowania inwestycji, EPC (całość prac) i zarządzania aktywami, SunSource Energy jest w stanie obsługiwać cały proces budowy instalacji solarnych. SunSource Energy jest spółką portfelową Neev Fund, spółki private equity, w którą zaangażowany jest Narodowy Bank Indii (SBI) oraz brytyjski Wydział ds. rozwoju międzynarodowego (DFID). Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.sunsource-energy.com.

