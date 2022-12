WŁOCHY: SIGEP 2023 WYSTARTUJE W WIELKIM STYLU Z DESERAMI W ROLI GŁÓWNEJ, OD 21 DO 25 STYCZNIA W CENTRUM WYSTAWIENNICZYM W RIMINI

Łańcuchy dostaw lodów rzemieślniczych, ciast, czekolady, pieczywa i kawy podczas 44. targów Italian Exhibition Group

RIMINI, Włochy, 15 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- To już naprawdę niedługo! Doskonałość marki Made in Italy i nie tylko, dostawy słodkich wyrobów, powracają do włoskiego Rimini. Ponad tysiąc marek weźmie udział w 44. edycji Sigep-The Dolce World Expo ‒ organizowanych przez Italian Exhibition Group międzynarodowych tragów lodów, ciast, pieczywa rzemieślniczego i kawy, które odbędą się w dniach 21-25 stycznia, w połączeniu z 7. edycją AB Tech Expo ‒ międzynarodowej wystawy technologii i produktów dla piekarni, ciastkarni i cukierni.

A photo of the previous Sigep's editions



Osoby, które odwiedzą styczniową edycję SIGEP, będą miały niepowtarzalną okazję przyjrzeć się wszystkim historycznym łańcuchom dostaw w układzie obejmującym cały region, w którym rozwija się współpraca ze stowarzyszeniami sektora rzemieślniczego i przemysłowego, krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami producentów lodów, cukierników oraz piekarzy, barmanów i specjalistów od kawy. Pokazy, prognozy biznesowe, szkoleniowe i dotyczące rynków zagranicznych sprawiają, że SIGEP jest prawdziwym katalizatorem dla społeczności, która kładzie nacisk na wszystkie aspekty, począwszy od składników, poprzez produkty i najnowsze innowacje w zakresie maszyn i systemów.

Od ponad 40 lat SIGEP to również synonim ważnych międzynarodowych konkursów, niezwykła okazja do skorzystania z profesjonalnych szkoleń i odkrywania nowych talentów na sześciu „arenach" ustawionych na targach.

Jest to również najbardziej kompletne wydarzenie, podczas którego profesjonaliści mogą zapoznać się z innowacjami technologicznymi i produktowymi oraz nowinkami na rynku międzynarodowym, a także mogą spotkać się z profesjonalistami w formacie „Vision Plaza", w którym znajdują się zarówno międzynarodowi analitycy Out-of-Home, jak i wielkie nazwiska w branży rzemieślniczych wyrobów cukierniczych.

SIGEP i A.B. Tech Expo 2023

Termin: 21-25 stycznia 2023 r.; organizacja: Italian Exhibition Group SpA; edycje: 44. edycja Sigep i 7. edycja A.B. Tech Expo; częstotliwość wydarzenia: raz do roku; rodzaj wydarzenia: międzynarodowe targi; wstęp: wyłącznie dla podmiotów z branży; https://en.sigep.it

ITALIAN EXHIBITION GROUP

Italian Exhibition Group S.p.A., spółka akcyjna notowana na giełdzie Euronext Mediolan, rynku regulowanym, organizowanym i zarządzanym przez Borsa Italiana S.p.A. Dzięki swoim obiektom w Rimini i Vicenzy osiągnęła na przestrzeni lat pozycję krajowego lidera w organizacji targów i konferencji. Rozwój działalności za granicą, również w ramach przedsięwzięć typu joint-ventures tworzonych wspólnie z globalnymi lub lokalnymi organizatorami, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Chinach, Meksyku, Niemczech, Singapurze i Brazylii, sprawia, że firma znajduje się obecnie w czołówce europejskich podmiotów działających w tym sektorze.

