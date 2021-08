WOMBO traz diversão de sincronização de lábios, alimentada por IA, para dispositivos Huawei com lançamento na AppGallery

"Estamos muito entusiasmados em continuar a lançar o WOMBO em todo o mundo por meio de nossa parceria com a AppGallery", disse Ben Benkhin, CEO do WOMBO. "Tem sido incrível ver a alegria e as risadas que temos sido capazes de dar aos nossos usuários desde março, e estamos ansiosos para trabalhar com a Huawei à medida que continuamos a aumentar nossa presença global".

Huawei oferece suporte tecnológico a parceiros

Como uma das lojas de aplicativos de crescimento mais rápido do mundo e a terceira maior globalmente, a AppGallery demonstra como os desenvolvedores podem usar o suporte operacional e a orientação substanciais da Huawei para concretizar seu potencial.

O WOMBO é outro exemplo de um aplicativo que utiliza o HMS Core da Huawei, integrando-se aos Kits HUAWEI Ads e IAP para oferecer mais pontos de contato com os usuários da AppGallery para uma oferta de base contínua "freemium" e um sistema de pagamento IAP flexível para assinaturas premium.

"Já tendo visto o potencial do WOMBO, trabalhar com a Huawei tem sido ótimo para entender como podemos levar a alegria que ele traz ainda mais longe", declarou Ben Benkhin. "O processo de integração foi simples e agradável, com grande suporte e orientação ao longo dele."

O WOMBO já está disponível para download na AppGallery.

Sobre a AppGallery – uma das três maiores lojas de aplicativos do mundo

Como um dos três principais mercados mundiais de aplicativos, a AppGallery oferece uma ampla variedade de aplicativos globais e locais em 18 categorias, incluindo navegação e transportes, notícias, mídia social e muito mais. A AppGallery está disponível em mais de 170 países e regiões e conta com 550 milhões de usuários ativos mensais no mundo todo. A Huawei fez parceria com 4,5 milhões de desenvolvedores em todo o mundo e o total de downloads da AppGallery em 2020 chegou a 384,4 bilhões.

Sobre o WOMBO Studios, Inc.

O WOMBO permite-lhe dar vida às fotos. Usando tecnologia de ponta, nosso algoritmo WOMBO IA transforma sem esforço fotos suas, de seus amigos, familiares, seja quem for, em vídeos rápidos e expressivos.

Estamos expandindo os limites do que você pode fazer com uma única selfie. As pessoas em todo o mundo estão usando o WOMBO para criar vídeos hilários, extravagantes e expressivos com sincronização labial. Baixe o WOMBO e faça parte do time hoje! Você pode nos acessar em http://w.ai/ para saber mais!

FONTE AppGallery, Huawei

