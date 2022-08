Wondershare a réussi à faire progresser les créateurs mondiaux en leur fournissant tout ce dont ils ont besoin pour intégrer l'économie des créateurs, qui représente 104,2 milliards de dollars

Wondershare, le leader mondial des logiciels créatifs, a lancé la campagne #LevelUpAndShare pour offrir aux créateurs des outils créatifs, des inspirations et une communauté leur permettant de monétiser leurs talents.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 24 août 2022 /PRNewswire/ -- Alors que l'économie de la création de contenu connaît une croissance rapide depuis 2020, Wondershare s'engage à donner les moyens à davantage de créateurs débutants et intermédiaires à travers le monde de suivre le rythme de ce marché en pleine effervescence. Du 20 mai au 18 août, Wondershare a déployé la campagne #LevelUpandShare pour que les créateurs puissent découvrir des idées, obtenir des outils, partager des créations et gagner des prix grâce à des défis créatifs.

« Avec l'essor des plateformes logicielles de nouvelle génération, le potentiel de contenu créatif est illimité », a déclaré Shaan Jahagirdar, directeur de la conception chez Wondershare. « Le plus réjouissant, c'est que ces nouvelles plateformes peuvent leur donner les moyens d'être indépendants et entreprenants. »

Le parcours de création peut être semé d'embûches dès le départ, surtout si l'on est confronté à des blocages créatifs. Pour les aider à faire leurs premiers pas, Wondershare a lancé le défi en ligne #LevelUpAndShare. Tout en diffusant des idées créatives pour inspirer les participants, l'éditeur de logiciels a proposé des outils de création professionnels et faciles à utiliser pour que les créateurs de tous niveaux puissent donner vie à leur imagination en toute simplicité. Ces outils incluent notamment l'éditeur vidéo, Filmora, les éditeurs vidéo mobiles, FilmoraGo et Videap, la bibliothèque de ressources vidéo, Filmstock, le présentateur d'écran, DemoCreator, la boîte à outils vidéo tout-en-un, Media.io et le créateur de vidéos d'animation, Anireel.

Du 22 au 25 juin, Wondershare a participé à la VidCon, la fête mondiale des créateurs numériques, à Anaheim, en Californie, en tant que l'un des fiers sponsors. L'éditeur de logiciels créatifs a présenté le stand WonderWorld et le Wonder Lounge où dix mille créateurs ont pu profiter d'activités amusantes et essayer les outils créatifs de Wondershare. En outre, les créateurs qui cherchaient davantage de possibilités de monétiser leur passion ont rejoint le programme de recrutement de créateurs de Wondershare.

« Nous espérons que le programme de recrutement de créateurs pourra être le point de départ du parcours de chaque nouveau créateur », a poursuivi Jahagirdar, « afin qu'ils puissent partager leurs inspirations et prendre confiance au sein de la communauté. »

Pour entretenir leur passion, Wondershare continue de fournir aux créateurs une plateforme pour créer du contenu alors que la VidCon touche à sa fin. Du 30 juin au 18 août, les créateurs étaient encouragés à créer une vidéo qui montrait leur méthode en matière d'effets, de transitions, d'éléments et de modèles. En partageant simplement leur vidéo sur les réseaux sociaux avec le hashtag #LevelUpAndShare, ils avaient une chance de gagner des prix tels qu'un iPhone 13. Depuis le lancement, la marque a reçu plus de 150 000 contributions sur les médias sociaux, ce qui représente 5 millions d'impressions.

Il est indéniable que la création vidéo est l'avenir de l'ère numérique. Si vous êtes prêt à faire le grand saut, visitez https://www.wondershare.fr/ et restez à l'affût de la prochaine campagne en ligne #BacktoSchoolCreation pour avoir une chance de créer avec les outils créatifs de Wondershare.

À propos de Wondershare

Fondée en 2003, Wondershare est un leader mondial du développement de logiciels et un pionnier dans le domaine de la créativité numérique. Notre technologie est puissante et les solutions que nous proposons sont simples et pratiques. C'est pourquoi des millions de personnes nous font confiance dans plus de 150 pays à travers le monde. Nous aidons nos utilisateurs à poursuivre leurs passions afin qu'ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.

