Wondershare annonce de grosses soldes sur ses solutions de créativité à l'occasion du Black Friday et du Cyber Monday

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Wondershare , le géant des logiciels de créativité, a annoncé des offres Black Friday et Cyber Monday très attendues , juste à temps pour la saison du shopping. Chaque année, le Black Friday et le Cyber Monday invitent les consommateurs à profiter d'offres de dernière minute et de bons plans qu'ils ont attendues toute l'année. Cette année, les clients qui cherchent des logiciels de créativité trouveront leur bonheur chez Wondershare, qui organise son plus grand événement shopping annuel du 25 novembre au 5 décembre, avec les meilleures promotions de l'industrie du logiciel.

Vu le nombre de logiciels disponibles sur le marché, il est difficile de savoir quels produits sont à la fois suffisamment polyvalents pour répondre aux besoins de l'utilisateur et suffisamment accessibles pour des utilisateurs de tous niveaux d'expérience. Aujourd'hui, la solution de créativité de Wondershare offre le meilleur des deux : chaque logiciel est suffisamment sophistiqué pour gérer n'importe quel projet tout en restant facile à utiliser pour n'importe qui, à n'importe quel moment de son parcours créatif. L'événement shopping de Wondershare propose des promotions sur plusieurs types de logiciels, mais ce sont les offres sur les logiciels de créativité vidéo qui attirent le plus d'attention.

Promotions sur les produits Wondershare

Filmora , l'éditeur vidéo complet pour les utilisateurs de tout niveau de compétence.

DemoCreator , le logiciel d'enregistrement d'écran d'élite qui rend les présentations en ligne captivantes et percutantes.

UniConverter , l'outil de conversion multimédia haut débit tout-en-un.

« La période des fêtes approche à grands pas, et nous voulons célébrer la créativité avec nos créateurs, a déclaré Shaan Jahagirdar, directeur du design chez Wondershare. Cette année, Wondershare est à l'avant-garde en matière d'accessibilité, d'expérience utilisateur intuitive et d'offre de logiciels de grande qualité. Nos promotions #BlackFriday offrent donc aux utilisateurs la possibilité de gagner sur tous les fronts ! »

Les offres sur les logiciels vidéo sont excellentes en elles-mêmes, mais ce sont les toutes premières offres de lots qui sont mises en vedettes cette année.

« Pour la plupart des créateurs, l'achat de multiples logiciels pour se constituer une boîte à outils numériques robuste prend du temps, a déclaré Shaan Jahagirdar. Nous voulons encourager les créateurs à profiter de cette occasion pour maximiser leurs capacités créatives avec les meilleures offres que nous pouvons proposer. Chacun des lots de solutions créatives a été conçu pour enrichir la boîte à outils de l'utilisateur, afin que tous les créateurs puissent bénéficier d'une expérience utilisateur complète à un prix abordable. »

Avec la période des fêtes qui approche à grands pas, c'est le meilleur moment pour acheter des solutions logicielles de montage vidéo. Cette année, profitez d'offres sur la solution créative de Wondershare et faites des vidéos percutantes avec un logiciel facile à utiliser qui comprend des effets, des titres, des transitions, de la musique et bien plus encore. L'événement shopping de Wondershare permet aux utilisateurs de tous niveaux de créer des vidéos avec n'importe quel budget.

À propos de Wondershare

Fondé en 2003, Wondershare est leader mondial du développement logiciel et pionnier dans le domaine de la créativité numérique. Notre technologie est puissante et nos solutions sont simples et pratiques. C'est pourquoi des millions de personnes dans plus de 150 pays du monde entier nous font confiance. Nous aidons nos utilisateurs à poursuivre leurs passions afin qu'ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.

