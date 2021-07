Wondershare Apresenta o PDFelement 8.0 para Mac: A Melhor Experiência de PDF

A versão mais recente apresenta uma integração melhorada com o macOS e recursos novos adicionais.

VANCOUVER, BC, 22 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Wondershare Technology apresentou a nova versão do PDFelement 8.0 para Mac. Foram introduzidos no editor de PDF desktop para macOS novos recursos e uma experiência mais nativa. O PDFelement 8.0 para Mac complementa o poder móvel do PDFelement Pro para iOS, oferecendo aos fãs da Apple uma experiência verdadeiramente multi-sistema.