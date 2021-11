Wondershare e Windows 11: Criando Eficiência aos Usuários

"Sempre que desenhamos novos produtos ou novas versões dos produtos atuais, temos sempre a máxima eficiência em consideração—sabemos que o tempo é valioso para todos os nossos usuários, e quanto mais conseguirmos facilitar suas vidas, melhor," disse Luna Xue, Diretora de Produto da Wondershare. "É por isso que estamos muito entusiasmados por ver experimentarmos algumas das novas ferramentas do Windows 11, as quais irão certamente simplificar os processos dos usuários."

Esquemas e grupos encaixados que aumentam a produtividade

Esta atualização mais recente do sistema operativo Windows apresenta algumas adições novas que permitem aos usuários realizar várias tarefas em simultâneo mais facilmente, como por exemplo, encaixar esquemas e grupos. Os editores de vídeo que usam os produtos da Wondershare com o Filmora e o Anireel poderão editar vídeos e fotos mais eficientemente ao trocar rapidamente entre janelas ou visualizá-las todas em simultâneo.

Por outro lado, os usuários do EdrawMax e EdrawMind que criam muitos diagramas e mapas mentais, podem trabalhar com várias janelas abertas em seus PCs com os esquemas encaixados, podendo focar sua atenção no material original enquanto desenham os diagramas no EdrawMax e EdrawMind sem precisar de minimizar e maximizar janelas.

A atualização mais recente do PDFelement 8 melhora a experiência do usuário ao simplificar a interface e aumentando a eficiência de trabalho com esquemas e grupos encaixados. Agora, criar e editar documentos é ainda mais simples e rápido.

Se você está planeando em atualizar seu computador e portátil para o novo Windows 11, certifique-se de que os produtos da Wondershare atuais são perfeitamente compatíveis-melhor ainda. Para saber mais sobre o conjunto de produtos móveis da Wondershare, visite este website.

Sobre a Wondershare

Fundada em 2003, a Wondershare é líder global em desenvolvimento de software e pioneira na área da criatividade digital. Nossa tecnologia é poderosa, e as soluções que oferecemos são simples e convenientes. É por isso que temos a confiança de milhões de pessoas em mais de 150 países em todo o mundo. Ajudamos nossos usuários a alcançar suas paixões para criarmos todos juntos um mundo mais criativo. http://www.wondershare.com.br/

FONTE Wondershare Português

