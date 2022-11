Wondershare gibt für Black Friday und Cyber Monday großen Sonderverkauf seiner Kreativitätsprodukte bekannt

VANCOUVER, BC, 30. November 2022 /PRNewswire/ -- Der Kreativitätssoftware-Gigant Wondershare gab seine mit Spannung erwarteten Black-Friday- und Cyber-Monday-Angebote gerade noch rechtzeitig zum Beginn der Einkaufssaison bekannt. Jedes Jahr ist der Black Friday und der Cyber Monday ein Anlass für die Verbraucher, in letzter Minute Weihnachtsgeschenke zu besorgen oder die großen Anschaffungen zu tätigen, die sie das ganze Jahr aufgeschoben haben. Wer in diesem Jahr auf der Suche nach Kreativitätssoftware ist, muss sich nicht weiter umsehen, denn vom 25. November bis zum 5. Dezember findet das größte jährliche Shopping-Event von Wondershare mit den besten Angeboten der Softwarebranche statt.

Bei so vielen Software-Optionen auf dem Markt ist es schwierig zu bestimmen, welche Produkte sowohl vielseitig genug sind, um die Bedürfnisse des Benutzers zu erfüllen, als auch zugänglich genug, um von Menschen aller Erfahrungsstufen verwendet zu werden. Momentan bieten die Wondershare Kreativitätsprodukte das Beste von beidem: Jede Software ist anspruchsvoll genug, um jedes Projekt zu bewältigen, und dennoch einfach zu bedienen für jeden, der sich auf dem Weg zur Kreativität befindet. Das Wondershare-Shopping-Event beinhaltet Sonderverkäufe verschiedener Arten von Software, aber die Angebote für die Video-Kreativitätssoftware stehen im Mittelpunkt des Interesses.

Produkt-Sonderangebote von Wondershare

Filmora , der Allround-Videobearbeiter für Anwender aller Erfahrungsstufen.

DemoCreator , der Elite-Bildschirmpräsentator, der Online-Präsentationen fesselnd und ansprechend macht.

UniConverter , das schnelle All-in-One-Medienkonvertierungstool.

„Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und wir wollen die Kreativität unserer Kreativen feiern", sagt Shaan Jahagirdar, Chief Design Officer von Wondershare. „In diesem Jahr ist Wondershare führend in Bezug auf Erschwinglichkeit, intuitive Benutzerfreundlichkeit und hochwertige Softwareangebote. Unser #BlackFriday-Verkauf ermöglicht den Nutzern also, an allen Fronten zu gewinnen!"

Die Angebote für Wondershares Videosoftwareprodukte sind für sich genommen schon großartig, aber im Mittelpunkt stehen dieses Jahr die noch nie dagewesenen Bündel-Rabatte.

„Für die meisten Videoproduzenten ist es zeitraubend, mehrere einzelne Softwareprodukte einzukaufen, um sich einen soliden digitalen Werkzeugkasten zusammenzustellen", so Jahagirdar. „Wir möchten Kreative ermutigen, diese Gelegenheit zu nutzen, um ihre kreativen Kapazitäten mit den bestmöglichen Angeboten zu maximieren, die wir anbieten können. Jedes Kreativitätsbündel wurde mit der Absicht zusammengestellt, dem Werkzeugkasten des Nutzers weitere passende Werkzeuge hinzuzufügen, damit alle Kreativen eine umfassende Nutzererfahrung zu einem erschwinglichen Preis haben können."

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, und jetzt ist die beste Zeit, um Softwarelösungen für die Videobearbeitung zu kaufen. Profitieren Sie dieses Jahr von den Sonderangeboten für Wondershare Kreativitätsprodukte und erstellen Sie beeindruckende Videos mit benutzerfreundlicher Software, die Effekte, Titel, Übergänge, Musik und vieles mehr enthält. Das Wondershare-Shopping-Event ermöglicht es Anwendern aller Stufen und mit jedem Budget, Videos zu erstellen.

Wondershare wurde 2003 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Softwareentwicklung und ein Pionier im Bereich der digitalen Kreativität. Unsere Technologie ist leistungsstark und die Lösungen, die wir anbieten, sind einfach und praktisch. Deshalb vertrauen uns Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Wir helfen unseren Nutzern, ihren Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt schaffen können.

