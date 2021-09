Wondershare Recoverit Versão 10.0 Lançado com Recursos Avançados de Recuperação de Vídeo

"De acordo com a nossa base de dados, os vídeos estão no top 3 de principais arquivos que os usuários precisam recuperar constantemente", disse Kevin Zhu, Diretor de Produto da Wondershare Recoverit. "55% dos usuários estão dispostos a comprar a versão avançada da recuperação de vídeo. A nossa equipe percebeu esta oportunidade e atualizou o Wondershare Recoverit V10.0 para apoiar este mercado de recuperação de vídeo. Queremos que nossos usuários recuperem seus vídeos com uma taxa de sucesso maior em um curto espaço de tempo. E também ajustamos nossa interface de usuário para ser mais intuitiva, levando em consideração os comentários de nossos usuários."

Aqui estão alguns dos principais recursos da versão 10.0 do Wondershare Recoverit:

Recuperação Avançada de Vídeo

Esta função pode recuperar vídeos de várias resoluções sem comprometer a qualidade, incluindo vídeos HD, Ultra HD, 4K, e 8K. Localizando todos os fragmentos e juntando eles em um vídeo completo com base no algoritmo, podemos recuperar vídeos grandes com alta resolução de várias fontes, como drones, DSLRs, câmeras digitais, cartões SD, etc. As pessoas também podem recuperar vídeos da Canon, Nikon, Sony, DJI, Fuji, Panasonic, Olympus, Pentax, Leica, etc. A recuperação avançada de vídeo exibe a atualização do progresso aos usuários, permitindo que eles saibam quando estiver completo.

Reparo Rápido de Vídeo

Os usuários podem reparar vários vídeos de diferentes formatos ao mesmo tempo. Também oferece escaneamento e pré-visualização gratuita dos vídeos antes de restaurá-los, o que permite aos usuários saber o resultado com antecedência.

Recuperação de Computador Danificado

Esta função pode restaurar imagens, arquivos do Photoshop, vídeos e arquivos de áudio de computadores que podem criar mídia inicializável (drive USB ou CD/DVD). É capaz de ajudar os usuários a recuperar arquivos excluídos, não importa onde estavam localizados no computador, como disco rígido, lixeira vazia, unidade de estado sólido (SSD), e assim por diante.

Interface de Usuário Intuitiva

Sua interface está dividida em funcionalidades chaves que correspondem às exigências dos usuários. As pessoas podem facilmente encontrar as funções na página inicial do produto e economizar tempo, melhorando a experiência do usuário.

Compatibilidade e Opções:

O Wondershare Recoverit está disponível para sistemas Windows e Mac e oferece planos trimestrais, anuais e perpetuais. Para mais informações, por favor, visite o site oficial: https://recoverit.wondershare.com.br/

Sobre a Wondershare

Fundada em 2003, a Wondershare é líder mundial no desenvolvimento de programas de software e pioneira no campo da criatividade digital. Temos uma tecnologia poderosa, e as soluções que fornecemos são simples e convenientes. É por isso que milhões de pessoas em mais de 150 países em todo o mundo confiam em nós. Ajudamos nossos usuários a buscar suas paixões para que, juntos, possamos construir um mundo mais criativo.

Website: http://www.wondershare.com.br/

FONTE Wondershare Português

