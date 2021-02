Wondfo - badania przeciwciał neutralizujących, badania antygenów i testy PCR, jako kluczowe narzędzia w walce z COVID-19 w 2021 r.

Przeprowadzanie badań ma kluczowe znaczenie, ponieważ na ich podstawie opracowuje się skuteczne programy masowych działań interwencyjnych, które umożliwiają również zminimalizowanie zakłóceń w działalności gospodarczej. Niemniej jednak, podczas pandemii o takich rozmiarach i skali, wiele państw ma trudności z określeniem optymalnej strategii badań, ze względu na to, że nie istnieje podejście uniwersalne. Niemożliwe jest bowiem zastosowanie przez kraje jednego „złotego standardu" badań, nie mogą one również przyjąć dokładnie tych samych strategii ze względu na zróżnicowaną sytuację demograficzną, infrastrukturę, postawy kulturowe i możliwości gospodarcze.

Testowanie jest procesem niezwykle złożonym. Przy określaniu, jaki rodzaj badania należy zastosować, trzeba wziąć pod uwagę kluczowe aspekty, takie jak zmiany w przebiegu choroby i właściwości dostępnych metod badawczych.

W zależności od momentu zakażenia koronawirusem i obecności w organizmie człowieka dwóch typów przeciwciał (IgG lub IgM), przeznaczonych do jego zwalczania, w początkowym okresie choroby odpowiednimi testami są testy PCR i antygenowe (wytyczne WHO zalecają stosowanie testów PCR i antygenowych celem diagnostyki), podczas gdy badania przeciwciał są odpowiednie w późniejszym okresie, kiedy te już są produkowane przez kilka dni do tygodni po zakażeniu wirusem, a nawet w większej ilości przy drugim zakażeniu. Co więcej, analiza przeciwciał neutralizujących, czyli tych, które zapobiegają chorobom lub je leczą, może pomóc w opracowaniu i ocenie skuteczności szczepionek.

Testy PCR są uważane za „złoty standard" w badaniu na obecność COVID-19. Zdaniem WHO testy PCR należy traktować, jako zalecaną metodę identyfikacji i laboratoryjnego potwierdzenia przypadków COVID-19. Niestety, metoda PCR wymaga zastosowania technik przetwarzania laboratoryjnego i może trwać nawet do 48 godzin. Dla porównania, testy antygenów i przeciwciał, znane również jako szybkie testy, umożliwiają uzyskanie wyniku w ciągu 15-30 minut i odgrywają istotną rolę w badaniach przesiewowych, monitorowaniu chorób i badaniach epidemiologicznych.

W krajach, w których programy badań prowadzone są w mniej korzystnych warunkach ze względu na gwałtowne rozprzestrzenianie się wirusa i brak zasobów medycznych, obok testów PCR stosuje się również tzw. szybkie testy w sytuacjach, w których stanowią one najlepszą dostępną opcję.

Wondfo nie ustaje w dążeniach do zapewnienia maksymalnego wsparcia w walce z pandemią

Wkraczając na rozwijające i zmieniające się pole walki, firma utrzymuje najwyższe standardy. Współpracując przez całą dobę z instytucjami badawczymi i organami służby zdrowia, Wondfo zapewnia gotowe produkty do przeprowadzania badań i rozwiązania, które odpowiadają ich konkretnym i naglącym potrzebom.

W ubiegłym roku naukowcy z Brown University i University of California przeprowadzili prace badawcze, które wykazały, że testy Wondfo na obecność przeciwciał osiągnęły najwyższą skuteczność i dokładność spośród wszystkich ocenianych testów. Podobnymi wnioskami podzielili się również naukowcy i laboratoria szpitalne w Brazylii, Francji i Australii, zalecając stosowanie tego rodzaju testów w krajowych i regionalnych programach badawczych. Na dzień dzisiejszy, od początku pandemii, firma Wondfo dostarczyła ponad 50 milionów testów na obecność COVID-19 do 93 krajów.

Testy firmy Wondfo na obecność przeciwciał zostały wskazane, jako główne testy przez instytucje opieki zdrowotnej w wielu różnych scenariuszach testowych i odegrały kluczową rolę w narodowych odpowiedziach na pandemię w Hiszpanii, Brazylii, Irlandii i Indonezji. Testy te zostały wykorzystane przez brazylijskie Ministerstwo Zdrowia w badaniach populacyjnych w 133 miastach referencyjnych we wszystkich brazylijskich stanach. Dane te posłużą do podejmowania decyzji dotyczących polityki prewencyjnej i gotowości systemu opieki zdrowotnej na szczeblu stanowym.

Tego samego rodzaju metody stosowano w brazylijskim badaniu COVID-19 u dzieci w celu wykrycia, czy u dziecka występuje zespół poinfekcyjny spowodowany zakażeniem, tj. wieloukładowy zespół zapalny u dzieci (MIS-C).

Firma zapewnia również testy antygenowe dla placówek służby zdrowia działających w 38 krajach. Badanie antygenów – rodzaj szybkiego testu, który wykrywa obecność białek wirusowych (antygenów), jest najlepiej wykorzystywany do szybkiego wykrywania ostrego zakażenia, gdy poziom wiremii jest wysoki lub gdy osoba jest narażona na zakażenie, i może być stosowany do wczesnej diagnostyki i informowania o środkach kontroli w podejrzewanych populacjach.

Wraz z rozwojem programów szczepień, firma Wondfo odnotowała również rosnące zapotrzebowanie na testy na obecność przeciwciał neutralizujących. Zdolność do wykrywania i badania przeciwciał neutralizujących pomaga zrozumieć i określić ich działanie w organizmie człowieka, co jest niezbędne do oceny skuteczności stosowanych szczepionek i pomiaru odpowiedzi immunologicznej w społeczeństwie.

Podczas gdy na całym świecie trwa walka z pandemią w 2021 r., w której zwalczane są zarówno pierwotne, jak i zmutowane wirusy, Wondfo wierzy, że testy na obecność przeciwciał neutralizujących, testy na obecność antygenów oraz testy PCR będą miały decydujące znaczenie dla powstrzymania choroby i opracowania szczepionek, a tym samym będą stanowiły klucz do opanowania pandemii. Dzięki kompleksowym rozwiązaniom testowym - testy RT-PCR oraz badania antygenowe Wondfo umożliwiają wykrycie nowych szczepów koronawirusów B.1.1.7 i B.1.351 oraz dzikiego typu 2019-nCoV – spółka nie ustaje w wysiłkach na rzecz dalszego udostępniania najwyższej jakości produktów, które mogą przyczynić się do osiągnięcia ogólnoświatowego celu.

Od momentu założenia w 1992 roku firma Guangzhou Wondfo Biotech Co, Ltd. specjalizuje się w badaniach i rozwoju, produkcji, sprzedaży i obsłudze produktów do diagnostyki w miejscu opieki (POCT) oraz dostarczaniu klientom profesjonalnych rozwiązań w zakresie szybkiej i precyzyjnej diagnozy oraz postępowania w chorobach przewlekłych.

Wondfo zatrudnia obecnie ponad 4 000 pracowników i dysponuje szeroką gamą produktów umożliwiających szybką identyfikację chorób układu krążenia, stanów zapalnych, nowotworów, chorób zakaźnych, nadużywania leków, ciąży i wielu innych, powszechnie sprzedawanych do ponad 140 krajów i regionów. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://en.wondfo.com.cn/ lub kontaktując się z [email protected] .

