Wondfo - Les tests d'anticorps neutralisants, les tests d'antigènes et la PCR sont essentiels dans la lutte contre la COVID-19 en 2021

Les tests sont essentiels car ils permettent d'informer des programmes d'intervention de masse efficaces qui peuvent également minimiser la perturbation des activités économiques. Toutefois, lors d'une pandémie d'une telle taille et d'une telle ampleur, il est difficile pour les pays de déterminer une stratégie de test parfaite, car il n'existe pas d'approche unique. Il est non seulement impossible pour les pays de s'appuyer sur un seul test « étalon or », mais ils ne peuvent pas adopter exactement les mêmes stratégies en raison des différences de démographie, d'infrastructures, d'attitudes culturelles et de capacités économiques.

Le test est un processus nuancé. Lors de la détermination du type de test à utiliser, des aspects clés tels que les changements dans l'évolution de la maladie et la nature des tests disponibles doivent être intégrés.

Selon le moment de l'apparition du coronavirus et la présence des deux types d'anticorps dans le corps humain (IgG ou IgM) destinés à le combattre, les tests PCR et les tests d'antigènes conviennent au début de la période d'apparition (les lignes directrices de l'OMS recommandent l'utilisation des tests PCR et des tests d'antigènes pour le triage), tandis que les tests d'anticorps conviennent plus tard lorsque les anticorps sont produits plusieurs jours ou semaines après l'infection par le virus, et en plus grand nombre encore lors d'une seconde infection. En outre, les études sur les anticorps neutralisants, ceux qui préviennent ou traitent les maladies, peuvent contribuer au développement et à l'évaluation des vaccins.

Les tests PCR sont considérés comme l' « étalon or » pour les tests COVID-19. L'OMS a conseillé que les tests PCR soient la méthode recommandée pour l'identification et la confirmation en laboratoire des cas de COVID-19. Cependant, la PCR nécessite des techniques de traitement en laboratoire et peut prendre jusqu'à 48 heures. En comparaison, les tests d'antigènes et d'anticorps, également appelés tests rapides, peuvent donner un résultat en 15 à 30 minutes et jouer un rôle précieux dans le dépistage, la surveillance des maladies et la recherche épidémiologique.

Lorsque les pays mettent en œuvre des programmes de dépistage dans des circonstances moins qu'idéales en raison de la propagation rapide du virus et d'un manque de ressources médicales, les tests rapides sont également utilisés parallèlement aux tests PCR dans des contextes où ils peuvent constituer la meilleure option disponible.

L'effort inlassable de Wondfo pour offrir son soutien dans la lutte contre la pandémie

Opérant sur un champ de bataille émergent et en pleine évolution, Wondfo se tient aux normes les plus élevées. Wondfo travaille 24 heures sur 24 en collaboration avec des institutions de recherche et des autorités sanitaires pour fournir des solutions de test et des produits qui répondent à leurs besoins spécifiques et urgents.

L'année dernière, des études menées par des chercheurs de l'université de Brown et de l'université de Californie ont montré que les tests d'anticorps de Wondfo ont atteint la plus grande sensibilité et spécificité parmi tous les tests évalués. Des chercheurs et des laboratoires hospitaliers au Brésil, en France et en Australie ont également partagé les mêmes conclusions et recommandé les tests dans le cadre de programmes d'essais nationaux et régionaux. À ce jour, Wondfo a fourni plus de 50 millions de tests COVID-19 dans 93 pays depuis le début de la pandémie.

Les tests d'anticorps de Wondfo ont été sélectionnés comme principaux tests par les autorités sanitaires dans un large éventail de scénarios de test et ont joué un rôle essentiel dans la réponse nationale à la pandémie en Espagne, au Brésil, en Irlande et en Indonésie. Les tests de Wondfo ont été utilisés par le ministère brésilien de la santé dans le cadre d'enquêtes de population menées dans 133 villes sentinelles de tous les États brésiliens. Les données permettront d'éclairer les décisions relatives aux politiques de prévention et à la préparation des systèmes de santé au niveau des États.

Les mêmes tests ont été utilisés dans une étude brésilienne sur la COVID-19 chez les enfants pour détecter si un enfant présente un syndrome post-infectieux causé par une infection, c'est-à-dire le syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants ou MIS-C.

Wondfo fournit également des tests d'antigènes aux régimes de santé de 38 pays. Le test antigénique, un type de test rapide qui détecte la présence de protéines virales (antigènes), est surtout utile pour détecter rapidement une infection aiguë lorsque la charge virale est élevée ou lorsqu'une personne a une exposition connue à l'infection, et peut être utilisé pour le triage précoce et informer les mesures de contrôle des populations suspectes.

Alors que les programmes de vaccination se déploient, Wondfo a également observé la demande croissante de tests d'anticorps neutralisants. La capacité de détecter et d'étudier les anticorps neutralisants aide les gens à comprendre et à déterminer leur effet dans le corps humain et est donc essentielle pour l'évaluation de l'efficacité des vaccins et la mesure de la réponse immunitaire dans les communautés.

Alors que le monde continue à lutter contre la pandémie en 2021, en combattant les virus originaux et mutés, Wondfo pense que les tests d'anticorps neutralisants, les tests d'antigènes et les tests PCR seront essentiels pour soutenir le confinement de la maladie et le développement de vaccins et ainsi détenir les clés pour maîtriser la pandémie. Grâce à des solutions de test complètes - la RT-PCR et les tests d'antigènes de Wondfo permettent de détecter les nouvelles souches de coronavirus B.1.1.7 et B.1.351 ainsi que le 2019-nCoV de type sauvage - Wondfo reste engagé à fournir des produits de haute qualité qui peuvent contribuer à l'effort mondial.

À propos de Wondfo

Depuis sa création en 1992, la société Guangzhou Wondfo Biotech Co. se concentre sur la R&D, la production, la vente et le service de produits de dépistage au point de service (POCT) et fournit à ses clients des solutions professionnelles de diagnostic rapide et de gestion des maladies chroniques.

Wondfo compte aujourd'hui plus de 4 000 employés et propose une large gamme de produits pour l'identification rapide des maladies cardiovasculaires, des inflammations, des tumeurs, des maladies infectieuses, de la toxicomanie, de la grossesse, etc., largement vendus dans plus de 140 pays et régions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter http://en.wondfo.com.cn/ ou nous contacter à l'adresse suivante [email protected].

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1430167/1.jpg

Related Links

http://en.wondfo.com.cn



SOURCE Wondfo