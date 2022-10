WOO X feiert seinen ersten Jahrestag

Trader, die zum ersten Mal dabei sind, können 1 BTC gewinnen und $WOO-Token verdienen.

TAIPEH, 13. Oktober 2022 /PRNewswire/– Der Mitbegründer von WOO Network, Jack Tan, leitete die Feier zum ersten Jahrestag von WOO X, einer professionellen Handelsplattform für Kryptowährungen mit gebührenfreiem Handel und hoher Liquidität. In einem offenen Brief an Nutzer von WOO X auf der ganzen Welt reflektierte Tan über das gemeinsame Projekt des Teams und der Community, das es der Plattform ermöglicht hat, zu den vertrauenswürdigsten Plattformen neben alteingesessenen Anbietern zu gehören.

„Unsere innovative Branche in Kombination mit einer dezentralisierten Belegschaft bedeutet lange Arbeitszeiten für die über 200 Mitglieder, da wir uns über Zeitzonen hinweg synchronisieren und Slack-Kanäle und Telegramm-Nachrichten von morgens bis spät in die Nacht überprüfen. Um erfolgreich zu sein, müssen wir nicht nur härter arbeiten, sondern die Dinge auch anders und effektiver angehen. Eine Sache, die wir gut gemacht haben, war, dass wir bestimmte Trends wie den Aufbau von NFT-Marktplätzen oder das Sponsoring teurer Sportmannschaften ignoriert haben – stattdessen haben wir uns entschieden, in bessere Produkte zu investieren", so Tan in seinem Brief.

Chancen im Bärenmarkt

Tan sprach weiter über die derzeitigen Marktbedingungen, die für viele Tech-Startups eine Herausforderung darstellen

„Der Bärenmarkt hat uns eine fantastische Gelegenheit gegeben, eine starke Reihe innovativer Produkte, ein Weltklasse-Team und eine inspirierende Gruppe von Mitstreitern zusammenzustellen, um unser Ziel zu erreichen, eine erstklassige Marke zu werden.

Wir gestalten unsere Plattform so, dass sie mehr ist als nur ein Ort, an dem man digitale Assets kaufen und verkaufen kann, sondern eine Plattform, die Nutzer befähigt und unterstützt und auf der sie eine merkliche Leistungssteigerung feststellen. Wir verfügen auch über eines der international stärksten Ökosysteme, angeführt von unseren Kunden, Investoren und Partnern wie Kronos Research und Orderly Network. Darüber hinaus sind wir gesegnet mit einer der eingeschworensten Communities, angeführt von WOO DAO, WOO Force und WOOFi, die der Marke helfen, sich auf der ganzen Welt zu verbreiten. Ich bin stolz darauf, was das Team mit WOO X in nur einem Jahr erreicht hat. Und jetzt fügen sich die Teile endlich zusammen, damit wir das Tempo für Innovationen vorgeben können", so Tan weiter.

Wir geben der Community etwas zurück, mit der Chance, 1 BTC zu gewinnen.

Damit mehr professionelle Trader WOO X ausprobieren können, hat das Unternehmen eine Kampagne gestartet, bei der Trader die Chance haben, 1 BTC zu gewinnen. Nutzer, die bis zum 1. November auf der Plattform handeln, sind berechtigt, den Preis zu gewinnen.

„Unsere Nutzer sind rundum zufrieden und vertrauen unserer Plattform, basierend auf direktem Feedback und unserem Trust Score auf der Bewertungsplattform eines Drittanbieters. Mit dieser Kampagne möchten wir andere Trader dazu bringen, die Plattform selbst auszuprobieren und dabei die Chance zu haben, 1 BTC zu gewinnen", sagte Ben Yorke, Vice President Marketing von WOO Network.

Nutzer, die ihren ersten Trade ausführen, nehmen an einer Verlosung teil, bei der Sie 1 BTC gewinnen können. Der erste Trade, entweder Spot oder Futures, muss während der Kampagne abgeschlossen werden, unabhängig davon, wann sich der Nutzer registriert hat. Um weitere Informationen zu dieser Kampagne zu erhalten, besuchen Sie die Veranstaltungsseite.

Neue Partnerschaft ermöglicht den Kauf von Kryptowährungen mit Fiatgeld

Während der Jubiläumsfeierlichkeiten gab WOO X auch seine Partnerschaft mit Cabital und die Integration von Cabital Connect bekannt. Die Partnerschaft ermöglicht es Nutzern, Kryptowährungen mit Fiat-Währungen zu kaufen, indem sie lokale Banküberweisungen nutzen und die teuren Transaktionsgebühren, die bei Kreditkarten anfallen, vermeiden. Beide Parteien haben eine gemeinsame Kampagne ins Leben gerufen, bei der Kunden, die Cabital zum Kauf von USDT auf WOO X nutzen, Belohnungen in Form von $WOO-Token erhalten und sich über 0 % Gebühren beim Transfer von Assets auf WOO X freuen können.

In nur einem Jahr hat WOO X ein Handelsvolumen von insgesamt 240 Mrd. USD abgewickelt und rangiert weltweit auf Platz 9 der Krypto-Spotbörsen, basierend auf Trust Score. Das interne Team ist auf 200 Mitarbeiter angewachsen, die ihr Fachwissen von hochrangigen Institutionen aus verschiedenen Branchen einbringen. WOO X hat mehr als 20 Partner, darunter Avalanche, Binance, Crypto.com, Cardano und NEAR.

Informationen zu WOO Network

WOO X ist eine Handelsplattform für professionelle Trader mit vollständig anpassbaren Modulen und einer Handelsstruktur mit niedrigen bis gar keinen Gebühren, komplett mit hoher Liquidität aus dem WOO Netzwerk, das Trader, Börsen, Institutionen und DeFi-Plattformen miteinander verbindet. Der WOO-Token wird in den CeFi- und DeFi-Produkten des Netzwerks für Staking und Gebührenrabatte verwendet. WOO Network wurde von Kronos Research ins Leben gerufen, einem Multi-Strategie-Handelsunternehmen, das sich auf Market Making, Arbitrage, CTA und Hochfrequenzhandel (HFT) spezialisiert hat.

