Workai fait sa première apparition aux États-Unis lors de la HR Technology Conference & Expo 2022 à Las Vegas, avec l'ajout de l'application pour les employés et de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme dédiée à l'expérience des employés

Workai participera à la HR Technology Conference & Expo 2022, qui se tiendra cette année du 13 au 16 septembre à Las Vegas , dans le Nevada .

Au cours de la conférence, Workai lancera officiellement un nouvel ajout à sa plateforme d'expérience des employés, Workai Mobile, pour mettre en relation et impliquer les travailleurs de première ligne.

De plus, la plateforme Workai s'enrichit de nouveaux canaux de communication et à de nouvelles capacités : Réseau social d'entreprise, application Teams, centre de tâches, formulaires et nouvelles intégrations.

Workai à la HR Technology Conference & Expo 2022

La plus grande exposition de technologies et de services RH au monde rassemble chaque année près de 10 000 personnes : les meilleurs experts RH, professionnels RH, journalistes et influenceurs. Workai a choisi cet événement pour annoncer son plus grand lancement à ce jour.

Workai lance l'application pour les employés afin d'impliquer les travailleurs de première ligne

Workai est une start-up européenne qui fournit des solutions innovantes en matière d'expérience des employés, combinant les communications internes, la gestion des connaissances, l'engagement social, les flux de travail, et plus encore. En tirant parti de l'intelligence artificielle, des analyses avancées et d'une approche multicanale des communications internes, Workai rationalise efficacement les processus, crée des expériences productives et mobilise les employés des plus grandes entreprises dans les secteurs des finances, de la vente au détail, des télécommunications, de la logistique et de l'énergie.

Pendant la conférence, Workai lance officiellement Workai Mobile, une application pour les employés qui aide les organisations à communiquer efficacement et à impliquer les travailleurs à distance et de première ligne. Workai Mobile est une application à guichet unique qui permet aux employés d'obtenir des informations sur l'entreprise, des actualités et des événements. Ils peuvent communiquer avec leurs collègues par l'intermédiaire du réseau social interne, donner leur avis, rechercher des personnes et des connaissances, développer des compétences, planifier le travail et faire avancer les choses.

En créant la plateforme Workai, nous avons défini une nouvelle catégorie de logiciels appelée Employee Experience Platform (#EXP), une plateforme dédiée à l'expérience des employés. Lors du plus grand salon mondial des RH, nous sommes heureux de présenter nos nouvelles solutions, nous avons le plaisir de présenter nos nouvelles solutions, dont une application mobile pour les employés. Notre présence ici va de pair avec notre entrée sur le marché américain, où nous sommes à la recherche de nouveaux clients, partenaires et investissements.

Łukasz Skłodowski, PDG de Workai

Fournir une plateforme multicanale dédiée à l'expérience des employés

La plateforme Workai s'enrichit de nouveaux canaux de communication et de nouvelles fonctionnalités : réseau social d'entreprise, application Microsoft Teams, centre de tâches, gestion des actifs, formulaires et flux de travail, et nouvelles intégrations. Avec ses nouveaux ajouts, Workai vise à rationaliser l'ensemble du parcours des employés et à aider les entreprises à atteindre les employés partout, avec moins d'efforts et plus de confiance.

