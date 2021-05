WorkBoard haalt $75 miljoen serie D op nu bedrijven in verschillende sectoren OKR's overnemen en hun bedrijfstempo versnellen

SoftBank Vision Fund 2 leidde de financiering met bestaande investeerders, a16z, GGV, Workday Ventures, M12 - Microsoft's Venture Fund

REDWOOD CITY, Californië, 4 mei 2021 /PRNewswire/ -- WorkBoard, het Enterprise Results en OKR Platform, kondigde vandaag aan dat het een extra $75 miljoen aan groeifinanciering heeft opgehaald. SoftBank Vision Fund 2* leidde de ronde, en bestaande investeerders Andreessen Horowitz, GGV Capital, Workday Ventures en M12 - Microsofts Venture Fund namen deel samen met nieuwe investeerders Capital One Ventures en SVB Capital. WorkBoard zal de middelen investeren in platform ontwikkeling, klantgemeenschap, en uitbreiding van haar verkoop- en marketinginspanningen.

Om te kunnen profiteren van een groeiende economie en ingrijpende veranderingen in de manier waarop consumenten kopen en mensen werken, moeten bedrijven hun wendbaarheid en snelheid opvoeren. Volgens PwC voelde 40% van de executives zich vóór de pandemie "zeer wendbaar" in het flexibel doorvoeren van veranderingen, maar daalde dat aantal tot 18% toen die wendbaarheid in de afgelopen 12 maanden werd getest. Nu de Federal Reserve de snelste groei van het BBP in meer dan 35 jaar op 6,5% voorspelt, gaan bedrijven in alle sectoren over op OKR's en versnellen ze hun bedrijfstempo om gelijke tred te houden met de marktveranderingen. De snelste en grootste technologische bedrijven, met inbegrip van Cisco, IBM, en Microsoft, en een groeiend aantal financiële instellingen, fabrikanten, life science, en gezondheidszorg bedrijven, hebben WorkBoard en OKRs geadopteerd om hun bedrijf en groei te versnellen.

"Vandaag de dag hebben organisaties wereldwijd behoefte aan een snellere, flexibelere aanpak om hun strategieën en werkritmes aan te sturen. Wij geloven dat WorkBoard's toonaangevende platform organisaties helpt om strategische resultaten efficiënter te definiëren, af te stemmen en te beheren," zei Nagraj Kashyap, Managing Partner bij SoftBank Investment Advisers. "Als een fervent gebruiker van WorkBoard, leidde ik bij M12 haar Series A financiering, en ben verheugd om onze samenwerking met Deidre en het WorkBoard team voort te zetten om hun volgende fase van groei mogelijk te maken."

"Nu steeds meer bedrijven kiezen voor een toekomst van volledig op afstand of hybride werken, zijn OKR's en transparant resultatenbeheer essentieel om gedistribueerde teams op één lijn te houden," zegt Matthew Goldstein, Managing Director bij M12. "WorkBoard zorgt voor ongelooflijke waarde voor gedeelde klanten door integraties met technologieën zoals Microsoft Teams. Verschillende groepen bij Microsoft - waaronder M12 - gebruiken WorkBoard om werkritmes te versnellen."

"Nu moet elke bedrijfstak snel en wendbaar zijn en inspelen op verschuivingen in de markt. De mogelijkheid om snel strategische prioriteiten aan te passen, af te stemmen en te mobiliseren is de voorwaarde voor groei," zegt Deidre Paknad, WorkBoard CEO en mede-oprichter. "WorkBoard verhoogt strategische wendbaarheid en het operationele tempo 4x terwijl doordringende transparantie wordt gecreëerd. Ik ben verheugd om opnieuw met Nagraj samen te werken en agressief te investeren in diepere klantenrelaties, platformvoordeel en snellere groei."

WorkBoard's Enterprise Results Platform en resultaat adviesdiensten ontsluiten groei en concurrentievoordeel voor klanten door hoge onderlinge afstemming, sterke focus en transparantie met behulp van OKR's. Sinds de algemene release in 2014, hebben WorkBoard's Resultaten Platform en Outcome Mindset Methodologie het vertrouwen verdiend van honderden organisaties en snelgroeiende bedrijven zoals AstraZeneca, Microsoft, Cisco, Workday, IBM, 3M, VMware, Juniper, Zuora, LexisNexis, Malwarebytes, en nog veel meer. Het was een pionier op het gebied van OKR-coaching met het eerste professionele ontwikkelingscurriculum in zijn soort, dat sinds 2018 inmiddels meer dan 7.000 OKR-coaches heeft gecertificeerd in de Outcome Mindset Methode™. WorkBoard is gevestigd in Redwood City, Californië. Investeerders zijn onder meer Softbank Vision Fund 2, Andreessen Horowitz, GGV Capital, Workday Ventures, M12 - Microsoft's Venture Fund, Capital One Ventures en SVB Capital.

Workboard's aankomende conferentie, Accelerate Spring '21, verwelkomt Geoffrey Moore, bestsellerauteur van Crossing the Chasm en Zone to Win, en leidinggevenden van Cisco, Microsoft, Avalara, EXL Healthcare, Praxis, VMware, Iterable en Zuora. Ze zullen bespreken hoe ze gedurfde visies voor de digitale toekomst aansturen, de wendbaarheid en snelheid verhogen, en teams stimuleren om optimale resultaten te behalen.De virtuele conferentie vindt plaats van 24 tot 27 mei 2021.

*Op de datum van dit persbericht heeft SoftBank Group Corp. kapitaalbijdragen gedaan om investeringen door SoftBank Vision Fund 2 ("SVF 2") in bepaalde portefeuillebedrijven mogelijk te maken. De hierin opgenomen informatie is louter informatief en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van belangen in commanditaire vennootschappen in enig fonds, met inbegrip van SVF 2. SVF 2 moet nog extern worden afgesloten, en potentiële derden-investeerders zullen vóór de afsluiting aanvullende informatie ontvangen over eventuele SVF 2-investeringen.

