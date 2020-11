Workfront nommé leader dans les outils de gestion du travail collaboratif par un cabinet de recherche indépendant

--Une entreprise se classe au premier rang dans la catégorie des offres actuelles ; un rapport souligne que les capacités des entreprises constituent un atout

SILICON SLOPES, Utah, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Workfront ®, la plate-forme d'application de gestion du travail pour l'entreprise, a été nommée leader par le cabinet de recherche indépendant Forrester dans son nouveau rapport : The Forrester Wave™ : Outils de gestion du travail collaboratif, T4 2020. Workfront est le premier fournisseur dans la catégorie des offres actuelles, et le rapport a noté les capacités d'entreprise de Workfront comme une force.

Téléchargez le rapport pour voir l'évaluation complète.

Les analystes de Forrester ont sélectionné les neuf fournisseurs « les plus importants » pour leur participation, et ont procédé à une évaluation exhaustive des capacités de chaque entreprise. Forrester a classé Workfront comme « leader », le rapport notant que « les forces de Workfront se répartissent en trois catégories : capacités d'entreprise, collaboration de contenu et analyse. »

Capacités de l'entreprise :

: « Workfront fournit l'ensemble de caractéristiques le plus solide pour les écosystèmes opérationnels des entreprises. Contrairement à ses concurrents, Workfront a toujours adopté une approche à la gestion du travail collaboratif qui privilégie l'entreprise. En commençant par des mises en œuvre départementales sur la propagation virale via des individus ou des équipes, Workfront fournit des capacités de planification et de suivi solides pour soutenir le travail planifié. »



« Parmi les fournisseurs inclus dans cette évaluation, Workfront offre les capacités les plus complètes en matière de gestion de portefeuille, de gestion des ressources et de gestion financière. »

Collaboration en matière de contenu : « La collaboration en matière de contenu est complète, prenant en charge un large éventail de types de fichiers, de contenu dynamique et de flux de travail pour l'approbation des examens. »

: « La collaboration en matière de contenu est complète, prenant en charge un large éventail de types de fichiers, de contenu dynamique et de flux de travail pour l'approbation des examens. » Analyses : « Les analyses de Workfront permettent aux utilisateurs d'exploiter les métadonnées et les champs natifs pour modéliser les rapports. Fusion, la plate-forme d'intégration de Workfront, permet aux utilisateurs d'apporter des données de tiers pour construire des rapports hautement personnalisés. »

Dans la catégorie « Stratégie » du rapport, Workfront a obtenu un 5/5 dans quatre des cinq critères, dont : vision du produit, feuille de route d'exécution, écosystème des partenaires et améliorations prévues. Le rapport note que « ... la feuille de route des produits [de Workfront] est excellente... »

« Cette année a été un tournant pour Workfront, où nous avons réussi à nous différencier clairement et à nous imposer comme le choix de gestion du travail pour l'entreprise », a déclaré le PDG Alex Shootman. « Nous pensons que le nouveau rapport de Forrester conforte notre position à la fois de technologie privilégiée pour la transformation de l'entreprise et de partenaire commercial apprécié de certaines des entreprises les plus grandes et les plus innovantes du monde. Nous nous réjouissons de poursuivre la collaboration avec nos clients, nos employés et nos partenaires pour faire progresser la catégorie de la gestion du travail. »

En plus d'être reconnu comme un leader dans le récent Forrester Wave™, Forrester Consulting a mené une étude commandée par Total Economic Impact™ pour le compte de Workfront qui a révélé comment Workfront entraîne des « améliorations considérables de la productivité » pour les entreprises, permettant d'économiser des millions de dollars, ainsi qu'un retour sur investissement de 285 %. En mars de cette année, IDC, un autre cabinet d'analystes indépendant, a nommé Workfront comme un leader dans le domaine du MarketScape : Gestion du travail à l'échelle mondiale et gestion de projets et de portefeuilles, Évaluation des fournisseurs 2020 .

Workfront est la solution de gestion du travail pour l'entreprise, qui aide les gens à faire leur meilleur travail pour que les entreprises puissent prospérer dans un monde numérique. Workfront est conçu pour les personnes, il relie les équipes sans effort et s'intègre facilement aux applications et systèmes existants. La capacité de voir, de mesurer et d'analyser des facteurs critiques tels que les ressources, les résultats et les priorités permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde et de comprendre clairement pourquoi son travail est important. Workfront a aidé des milliers d'entreprises, dont BT, Cisco Systems, Comcast, Fossil Group, TSB et Trek, à transformer avec succès leurs activités en entreprises modernes qui augmentent leurs revenus, améliorent l'expérience des employés et des clients, et réduisent les coûts. Pour en savoir plus sur la façon dont Workfront peut aider votre entreprise à prospérer, visitez le site www.workfront.com.

