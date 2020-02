Workfront trekt James Murray aan als managing director voor Europa, Midden-Oosten en Afrika

Murray zal leiding geven aan de uitbouw en groei van Workfront in EMEA, een regio die van strategisch belang is voor het bedrijf, vanuit het regio-hoofdkantoor in Basingstoke, VK.

Voorgaand werkte Murray als general manager EMEA voor Splunk, leverancier van data-oplossingen. Onder zijn leiding vervijfvoudigde het aantal medewerkers en hij begeleidde er de beursgang. Ook bij Acquia, leverancier van cloudoplossingen voor de digitale klantervaring, fungeerde Murray als general manager EMEA. Voordien was hij twaalf jaar de drijvende strategische kracht achter de Europese en Aziatische groei van Autonomy en Interwoven.

"We maken ons klaar voor verdere groei en Workfront is dan ook verheugd dat James Murray aan boord komt om ons EMEA-team leiding te geven. James heeft zich bewezen als versneller van uitbreiding en groei van ´Software as a Service´, oftewel SaaS-bedrijven in EMEA. De combinatie van zijn gerichtheid op mensen en waardecreatie, maakt hem de ideale kandidaat om onze onderneming binnen de regio verder op te stuwen", zegt Workfront´s bestuursvoorzitter Alex Shootman. "Onder zijn leiding kunnen we ons getalenteerde medewerkersbestand uitbouwen en de groei versterken van ons Europese en wereldwijde klantenbestand."

"Workfront heeft zich gevestigd als de toonaangevende pionier in work management voor ondernemingen, en blíjft bepalen wat er in deze markt gebeurt", zegt Murray. "Ik kijk er naar uit om in mijn nieuwe rol als managing director voor EMEA het succes uit te bouwen, in samenwerking met Workfront´s medewerkers en onze bijzondere klanten en partners, en om een proactieve, gerichte groeistrategie uit te voeren."

Workfront steunt James in zijn persoonlijke inzet om Britse universiteiten te adviseren hoe geestelijke‑gezondheidsproblemen in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord door de inzet van data-analyse.

Over Workfront

Workfront is de leverancier van het eerste work management-platform in het digitale tijdperk, dat medewerkers doet opbloeien en bedrijven laat floreren. Workfront is er voor de mensen in organisaties en verbindt medewerkersgroepen naadloos met elkaar, terwijl het eenvoudig integreert met bestaande toepassingen en systemen. De mogelijkheid om kritieke succesfactoren te volgen, meten en analyseren, zorgt ervoor dat iedereen dezelfde, heldere doelen dient. Workfront heeft al duizenden bedrijven helpen omvormen tot eigentijdse ondernemingen met verbeterde omzet en klantervaring tegen lagere kosten, zoals BT, Cisco Systems, Comcast, Fender Musical Instruments Corporation, Fossil Group, TSB en Trek.

