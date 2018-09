WorkFusion lance un portail de partenaires pour soutenir la montée en puissance des missions d'automatisation guidées par l'intelligence artificielle

NEW YORK, 14 septembre 2018 /PRNewswire/ -- WorkFusion, le grand fournisseur de plateformes d'automatisation guidées par l'IA, a lancé aujourd'hui un portail en ligne pour faciliter l'incorporation et donner une autonomie à son écosystème en plein essor de partenaires en conseil, services et intégration. Le portail permet aux partenaires de WorkFusion tels que Capgemini, Deloitte, EY et Cognizant d'enregistrer les opportunités de clientèle, d'identifier les meilleurs parcours de formation et de certification sur Automation Academy, et de mettre en adéquation leurs ressources régionales compétentes avec les nouvelles opportunités de clientèle. Le portail fournit un point d'entrée unique aux ressources de WorkFusion à destination des partenaires du monde entier du secteur de l'automatisation intelligente.

« Notre objectif est d'aider nos partenaires à augmenter leurs chiffres d'affaires en créant et en suivant promptement des équipes d'experts sur le logiciel d'automatisation intelligente de pointe », a déclaré Scott Lee, responsable mondial des canaux chez WorkFusion. « Nous avons passé des mois à écouter les besoins de nos partenaires et à itérer le portail en nous appuyant sur leurs commentaires. Cela se traduit désormais par la voie numérique la plus intuitive et la plus efficace pour rendre opérationnels les partenariats dans l'industrie de l'automatisation intelligente. »

WorkFusion a été le pionnier de la formation dans le secteur de l'automatisation intelligente car l'entreprise a lancé la première plate-forme de formation gratuite de l'industrie, Automation Academy. Le site, qui offre des cours et des certifications gratuits ainsi que des cours de perfectionnement aux clients et partenaires, a formé et certifié plus de 20 000 professionnels. WorkFusion est également le premier et le seul fournisseur de RPA Express, un logiciel RPA (automatisation des processus robotiques) gratuit de qualité professionnelle, qui a été téléchargé par plus de 40 000 personnes. Les partenaires ont utilisé une combinaison des cours d'Automation Academy et de RPA Express pour propulser leurs pratiques d'automatisation, et le nouveau portail des partenaires va maintenant les aider à approfondir leur expertise et à atteindre leurs clients. Le portail permet également aux partenaires de WorkFusion d'accéder à une formation portant sur la nouvelle génération d'automatisation basée sur l'intelligence artificielle, ce qui crée de nouveaux engagements des clients pour les entreprises de services du monde entier.

Pour en savoir plus et faire une demande de partenariat, rendez-vous sur partners.workfusion.com.

À propos de WorkFusion



Le logiciel d'automatisation basée sur l'intelligence artificielle de WorkFusion crée et gère des robots logiciels au service du travail sur les connaissances. Conçus pour les entreprises axées sur les données, ses produits automatisent les processus commerciaux en réunissant l'IA, la RPA et les personnes en une seule plate-forme intuitive. D'importantes entreprises du secteur bancaire, des assurances, des soins de santé et d'autres secteurs à forte consommation de données choisissent WorkFusion pour réduire le coût des affaires et pour utiliser l'IA dans le but de surmonter la complexité des opérations de mise à l'échelle. WorkFusion est basée à New York et dispose de bureaux dans huit pays européens et asiatiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.workfusion.com.

