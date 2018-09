WorkFusion reçoit les prix « Meilleure innovation RPA » et « Meilleure application de l'IA dans les services financiers »

NEW YORK, 26 septembre 2018 /PRNewswire/ -- WorkFusion, le grand fournisseur d'automatisation des processus fondée sur l'IA, a reçu les plus grandes récompenses pour l'automatisation des processus robotiques (RPA) et l'intelligence artificielle (IA) de deux jurys indépendants réunissant des juges du secteur.

Les juges du troisième AIconics annuel ont sélectionné WorkFusion pour avoir offert la « Meilleure innovation RPA » parmi une liste de candidats présélectionnés qui incluait trois des plus grands fournisseurs RPA. Les juges TechXLR8 Asia ont sacré WorkFusion « Meilleure application de l'IA dans les services financiers » pour avoir aidé 25 % des plus grandes banques américaines, trois des 10 plus grandes compagnies d'assurance, et la moitié des 10 plus grands fournisseurs mondiaux de données financières pour qu'ils transforment leurs opérations en intégrant l'IA dans une seule plateforme d'automatisation peu coûteuse pour les professionnels.

Les AIconics Awards ont été décernés avant l'AI Summit de San Francisco, et les TechXLR8 Asia Awards l'ont été avant l'AI Summit de Singapour, les deux événements qui ont eu lieu en même temps, les 19 et 20 septembre dernier.

Les juges d'AIconics ont sélectionné WorkFusion Smart Process Automation (SPA), sa solution phare d'automatisation des processus fondée sur l'IA, et lui ont décerné le prix « Meilleure innovation RPA » pour avoir permis à ses clients d'automatiser des processus complexes de bout en bout sur une seule plateforme avec le coût total de propriété le plus bas pour tout produit RPA.

WorkFusion SPA s'est distingué de ses concurrents RPA grâce à ses bots logiciels qui sont capables de détecter, d'apprendre et d'adapter leurs fonctions et performances en utilisant des données en temps réel, ce qui fait de SPA la seule solution viable pour l'automatisation des processus d'entreprise qui reposent sur des intrants variables. Grâce à ces puissants bots autonomes, les scientifiques des données ou les développeurs n'ont plus besoin de surveiller, analyser et reprogrammer sans cesse l'automatisation, ce qui rend RPA plus pratique, plus productif et plus intéressant au niveau des coûts pour l'entreprise.

Comme l'ont souligné de grands analystes de la recherche, la plupart des produits RPA ne sont pas bien adaptés aux données non structurées, que les banques et les compagnies d'assurance doivent traiter dans de gros volumes pour servir leurs clients et se conformer aux réglementations. Les juges TechXLR8 Asia ont sélectionné WorkFusion SPA comme « Meilleure application de l'IA dans les services financiers » pour avoir automatisé des processus complexes faisant appel à des données non structurées, comme la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), les crédits commerciaux et le traitement des réclamations, en utilisant des ensembles de données de formation singulièrement petits. Contrairement aux fournisseurs IA cloud qui nécessitent des centaines de milliers de documents échantillons, WorkFusion SPA ne nécessitent que 400 à 500 échantillons pour obtenir des taux élevés d'automatisation. Les juges saluent le fait que les clients de WorkFusion SPA ont pu réaliser, en moyenne, une augmentation de 55 % de la productivité de leurs effectifs et une réduction de 57 % du coût d'exploitation des processus, avec 10 fois le retour sur investissement en l'espace d'une année.

Tandis qu'avec d'autres outils d'automatisation des processus, les clients doivent les intégrer avec des fournisseurs IA tiers cloud via des API pour pouvoir effectuer seulement des types limités de travaux non structurés, WorkFusion permet aux clients d'automatiser des processus plus complexes de bout en bout avec un seul produit sur site et sur le cloud en utilisant les données et le matériel existants. L'harmonisation des données par WorkFusion SPA pour l'ensemble d'une opération permet également une analytique évoluée, laquelle permet aux clients de prédire les coûts et les capacités, et de prendre des mesures pour maîtriser et adapter les opérations en temps réel.

Ces récompenses s'ajoutent aux distinctions que WorkFusion a obtenues l'année dernière en tant que seul fournisseur RPA figurant dans l'AI100 de CB Insight et le Technology Fast 500 de Deloitte, et après que trois grandes entreprises de recherche l'ont consacrée leader de l'automatisation des processus fondée sur l'IA.

À propos de WorkFusion

Le logiciel d'automatisation fondé sur l'intelligence artificielle de WorkFusion permet de créer et de gérer des robots logiciels pour le travail du savoir. Conçus pour les entreprises principalement axées sur les données, ses produits automatisent les processus métier en réunissant l'intelligence artificielle, la RPA et les personnes au sein d'une seule et même plateforme intuitive. D'importantes entreprises des secteurs de la banque, des assurances et de la santé et d'autres secteurs à forte consommation de données ont choisi WorkFusion pour réduire leurs coûts d'exploitation et utiliser l'intelligence artificielle pour surmonter la complexité des opérations de mise à l'échelle. WorkFusion a son siège à New York et possède des bureaux dans huit pays d'Europe et d'Asie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.workfusion.com.

