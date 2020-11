Workshop Internacional Escola de Séries reúne especialistas para masterclass, painéis e pitching

CERCA DE 30 PROFISSIONAIS VÃO PASSAR SUAS EXPERIÊNCIAS NAS ÁREAS DE CRIAÇÃO, NEGÓCIOS E INOVAÇÃO PARA OS INTERESSADOS EM AUDIOVISUAL

SÃO PAULO, 12 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Discussões em três eixos temáticos: criação, negócios e inovação; cerca de 30 especialistas nacionais e internacionais reconhecidos em suas áreas de atuação - um time altamente qualificado de especialistas do mercado global com foco em séries -; masterclass e sessões de pitching. Esses são os diferenciais do Workshop Internacional Escola de Séries (WIS) que acontece em meio virtual entre os dias 7 e 15 de dezembro e está com as inscrições abertas. A realização é da Autoria C, empresa que desde 1998 atua no mercado oferecendo ferramentas educativas e tecnológicas personalizadas para a gestão da criatividade. A curadoria é de Mauricio Mota e de Ana Cecília Springefeldt.

Henry Jenkins, especialista em transmídia e cultura dos fãs, Fabio Seidl, Diretor Global de Criação, Marketing e Negócios do Facebook, e Erika Green Swafford, roteirista de séries de sucesso como "How to Get Away with Murder" (Netflix) e "The Mentalist" (Amazon Prime, Globoplay), são alguns dos nomes de peso já confirmados. Serão 40 horas de conteúdo com encontros ao vivo e gravados. Toda programação terá tradução simultânea para o português. Entre 7 e 11 de dezembro acontecem os painéis e as masterclass. Nos dias 14 e 15 será a vez das sessões de pitching com banca formada por três profissionais do mercado – um produtor, um representante de canal ou plataforma e um agente de talentos.

O evento terá três eixos temáticos: criação, negócios e inovação. Dentro do eixo temático de criação serão abordados dramaturgia; criação e desenvolvimento de projetos de ficção, não ficção e kids; metodologia de sala de roteiristas e o papel do showrunner. Já em negócios, as discussões serão sobre coprodução internacional; integração de marca e conteúdo branded entertainment; tendências de mercado: produção e distribuição; novos modelos de negócio, desafios e oportunidades. Quanto à inovação, os subtemas abarcam conteúdos como transmídia; formatos curtos; áudio séries; realidade virtual; data science.

As inscrições para o WIS estão abertas através do site www.autoria.com.br . A taxa é de R$ 400 reais e os todos recebem certificado de participação. O conteúdo será gravado e ficará disponível por seis meses. Os alunos dos cursos da Escola de Séries têm 50% de desconto.

