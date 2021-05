World eSports League (WSL) revela plano de se tornar uma sensação internacional

A WSLOC também anunciou seus títulos de games para o primeiro evento. Até agora, os títulos de games revelados pela WSLOC incluem PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) da KRAFTON, Inc., e Eternal Return: Black Survival da Nimble Neuron. É muito provável que jogos de luta e Brawl Stars da Supercell também sejam adicionados como novos títulos nesse torneio. Esses títulos são selecionados tendo em conta a diversidade de gênero e popularidade do jogo. Outros títulos de games estão programados para ser selecionados.

A WSL é uma competição nacional de eSports tanto para jogadores profissionais quanto para amadores competirem para se tornar o melhor do mundo. É uma competição anual mundial de eSports da qual participam os melhores jogadores do mundo sob o credenciamento da International Esports Federation (IESF), que recentemente atingiu 100 membros em todo o mundo.

"A World eSports League é um novo evento global que visa aumentar o envolvimento direto com novos públicos no campo dos eSports. Ofereceremos alegria e novos pontos de vista aos fãs de eSports do mundo todo por meio de eventos únicos e sustentáveis", disse Takefumi Morishima, presidente e CEO da TB eSports.

"O vírus da COVID-19, especialmente, terá nossa máxima atenção este ano. Faremos o possível para evitar a disseminação da COVID-19 e realizar um evento seguro", acrescentou.

A TB eSports, que é formada por especialistas em eSports da filial da TB no Japão e por especialistas coreanos em esportes eletrônicos, é uma subsidiária da Technoblood e tem obtido conquistas notáveis no campo da indústria de eSports desde 2002. A Technoblood foi a parceira operacional da World Cyber Games (WCG) no Japão de 2002 a 2013 e co-anfitriã do evento de eSports do Tokyo Game Show, o Cyber Games Asia (CGA), de 2012 a 2016.

[Para participar e obter mais informações, acesse wsl.gg]

[Para informações e perguntas da imprensa, entre em contato pelo e-mail [email protected]]

CONTATO: Cha Hyunsuk, 82-2-558-3625

