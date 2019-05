World Gold Council : la demande d'or dopée par les banques centrales et les ETF au premier trimestre

LONDRES, 2 mai 2019 /PRNewswire/ -- Le World Gold Council a annoncé dans son dernier rapport sur les tendances de la demande d'or (Gold Demand Trends) que la demande mondiale d'or avait atteint 1053,3 t au premier trimestre 2019, soit une hausse de 7 % par rapport à la même période l'année passée. Cette augmentation s'explique largement par la croissance soutenue des achats par les banques centrales ainsi que par la hausse de la demande des fonds négociés en bourse (ETF, exchange-traded funds) adossés à l'or.

Les banques centrales ont acheté 145,5 t d'or au premier trimestre, soit une hausse de 68 % par rapport à la même période en 2018, ce qui représente le meilleur démarrage annuel depuis 2013. Une nouvelle fois, ces achats ont été principalement motivés par la diversification et le souhait de détenir des actifs sûrs et liquides. Sur quatre trimestres consécutifs, l'achat d'or a atteint un niveau record de 715,7 t.

Au premier trimestre, la demande de bijouterie, dynamisée par l'Inde, a augmenté de 1 % par rapport à la même période l'année passée, atteignant 530,3 t. Le cours local de l'or en roupies plus bas fin février et début mars a coïncidé avec la saison traditionnelle d'achat d'or pour les mariages. La demande de bijouterie en Inde s'est ainsi montée à 125,4 t, soit 5 % de hausse par rapport à la même période de l'année précédente, et correspond au meilleur premier trimestre depuis 2015.

Les ETF et autres produits similaires ont progressé de 40,3 t au premier trimestre, soit une hausse de 49 % par rapport à l'année dernière. Les fonds cotés aux États-Unis et en Europe en ont été les principaux bénéficiaires, bien que les premiers se soient montrés plus volatiles alors que les seconds ont été renforcés par une instabilité géopolitique continue.

Les investissements dans les barres et les pièces d'or ont légèrement diminué, à savoir de 1 % pour atteindre 257,8 t. Cette baisse est uniquement due à la diminution de la demande d'or en barres, sachant que les achats officiels de pièces d'or ont augmenté de 12 % pour atteindre 56,1 t. La Chine et le Japon ont été les principaux acteurs de cette diminution : au Japon, l'investissement net est devenu négatif en termes de prise de bénéfices suite à une hausse du cours local en février.

L'or utilisé dans les applications telles que l'électronique, l'éclairage à distance et LED a baissé de 3 % pour s'élever à 79,3 t. Le secteur de la technologie a été confronté à des conflits commerciaux, à de faibles ventes de produits électroniques grand public et à l'instabilité économique mondiale.

Alistair Hewitt, responsable de l'unité Market Intelligence (renseignements sur les marchés) au World Gold Council, s'est exprimé en ces termes :

« Le début de l'année 2019 a montré une nette amélioration de l'humeur des investisseurs tant sur le marché des actions que sur celui de la dette, mais l'appétit pour l'or est demeuré robuste. Au premier trimestre, les banques centrales ont continué à augmenter leurs avoirs en or, tandis que les ETF ont également connu une augmentation de flux par rapport au premier trimestre 2018. Les investissements européens dans les ETF ont atteint un niveau record et les chiffres de ce trimestre laissent penser que les facteurs influençant les investissements – rendements négatifs affichés par la dette souveraine de la zone Euro, incertitudes géopolitiques et marchés financiers volatiles – continueront à étayer la demande d'investissements. En outre, le fait que, des deux côtés de l'Atlantique, les banques centrales suspendent les mesures de durcissement de la politique monétaire – et, potentiellement, les assouplissent – sera vraisemblablement favorable à l'or. »

L'offre totale d'or est restée globalement inchangée au premier trimestre et se monte à 1150 t. La croissance modeste de la production minière et du recyclage a été neutralisée par la baisse des opérations de couverture nettes. Les niveaux de la production minière et du recyclage ont connu de légères augmentations par rapport au premier trimestre 2018, se montant respectivement à 852,4 t et 287,6 t.

Les principaux éléments mis en avant dans le rapport Gold Demand Trends Q1 2019 sont les suivants :

Le rapport Gold Demand Trends Q1 2019, qui contient des données complètes fournies par Metals Focus, est disponible sur la page Internet http://www.gold.org/research/gold-demand-trends ainsi que sur nos applications iOS et Android. Il est également possible de parcourir les données relatives aux tendances de la demande d'or par le biais de notre outil interactif de création de graphiques sur http://www.gold.org/data/gold-supply-and-demand/gold-market-chart.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/878918/World_Gold_Council_Logo.jpg

