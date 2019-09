World Gold Council publie des principes d'exploitation aurifère responsable

LONDRES, 12 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Le World Gold Council, l'organisation de développement des marchés pour l'industrie de l'or, a annoncé aujourd'hui la publication de ses principes d'exploitation aurifère responsable.

Les principes constituent un cadre qui définit clairement les attentes des consommateurs, des investisseurs et de la chaîne d'approvisionnement de l'or en aval en matière d'exploitation aurifère responsable. Le World Gold Council, en collaboration avec ses membres, les plus grandes entreprises d'exploitation aurifère du monde, a défini les principes qui, à son avis, traitent des questions environnementales, sociales et de gouvernance essentielles du secteur de l'exploitation aurifère.

Le World Gold Council s'est donné pour objectif que les principes d'exploitation aurifère responsable deviennent un cadre crédible et largement reconnu permettant aux entreprises d'exploitation aurifère de certifier en toute confiance que leur or a été produit de manière responsable. Le World Gold Council reconnaît que les considérations environnementales, sociales et de gouvernance sont de plus en plus importantes pour les consommateurs.

Les principes d'exploitation aurifère responsable visent à reconnaître et consolider les normes et les instruments existants au sein d'un cadre unique.

Les entreprises mettant en œuvre les principes d'exploitation aurifère responsable devront obtenir une assurance externe auprès d'un prestataire de certification indépendant tiers. Cela permettra de donner aux acheteurs d'or l'assurance que l'or qu'ils achètent est exploité de manière responsable.

Gary Goldberg, PDG de Newmont Goldcorp, qui a supervisé cette initiative au nom du Conseil d'administration du World Gold Council, a déclaré : « Le respect de principes environnementaux, sociaux et de gouvernance solides devrait être un élément essentiel de toute entreprise d'exploitation aurifère responsable et, dans cette optique, les membres du World Gold Council ont collaboré avec les principaux acteurs du secteur pour développer les principes d'exploitation aurifère responsable. Étant donné l'attachement des membres à améliorer les performances environnementales, sociales et de gouvernance, la formalisation des principes d'exploitation aurifère responsable est l'évolution naturelle de nos pratiques de travail quotidiennes. J'espère que ces principes seront largement adoptés, non seulement par les entreprises membres, mais également par le secteur dans son ensemble. »

Terry Heymann, directeur financier du World Gold Council, a déclaré : « Notre objectif est de faire en sorte que les principes d'exploitation aurifère responsable renforcent la confiance dans l'or et le secteur de l'exploitation aurifère. Les consommateurs, les investisseurs et la chaîne d'approvisionnement de l'or en aval pourront ainsi savoir en toute confiance que leur or provient d'une filière responsable. Les principes intègrent les commentaires fournis par plus de 200 organisations et individus au cours de deux sessions de consultation, et sont conçus pour soutenir le fonctionnement efficace du marché de l'or. »

