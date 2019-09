World Innovation Summit for Health: Symposium in Rom sucht nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Beziehung zwischen Religion und Medizinethik

DOHA, Katar, 9. September 2019 /PRNewswire/ -- Die Päpstliche Akademie für das Leben (Vatikan) und der World Innovation Summit for Health (Qatar Foundation) haben ein gemeinsames Symposium mit dem Titel „Religion und Medizinethik: Palliativpflege und die geistige Gesundheit alter Menschen" angekündigt, das am 11. und 12. Dezember 2019 in Rom stattfinden wird.