World Orphan Drug Alliance - Face aux maladies rares, l'union fait la force pour les patients du monde entier

La World Orphan Drug Alliance (WODA) est une nouvelle alliance mondiale de distributeurs régionaux de médicaments orphelins.

La WODA couvre 68 pays sur 4 continents.

On compte plus de 64 millions de patients potentiels atteints de maladies rares dans les régions d'intervention de la WODA.

ZURICH, MOSCOU, SÃO PAULO, DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS et LJUBLJANA, Slovénie, 13 mai 2022 /PRNewswire/ -- EffRx Pharmaceuticals, Medis, Orpharm, OrphanDC et Vector Pharma ont annoncé aujourd'hui la constitution de la World Orphan Drug Alliance (WODA). La WODA vise à fournir un soutien complet aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques qui ont un portefeuille de maladies rares, d'oncologie et de thérapies hautement spécialisées, depuis les programmes destinés aux patients jusqu'à la commercialisation complète.

Par son action, en rassemblant des experts en maladies rares, la WODA est en mesure de fournir tous les services nécessaires pour que les médicaments orphelins atteignent les patients dans le besoin, en remplaçant les branches locales des distributeurs mondiaux ou des entreprises multinationales.

« Dans le cadre de l'alliance WODA, nous offrons aux futurs partenaires la possibilité de couvrir tout notre territoire ou de choisir les territoires dont ils ont besoin, tout en utilisant des équipes locales dans chaque territoire avec les connaissances et les compétences locales dans le domaine thérapeutique que nous couvrons », a commenté Samer Semaan, directeur général de Vector Pharma. « Grâce à notre configuration flexible, nous pouvons nous adapter instantanément aux besoins des partenaires et fournir une solution sur mesure. »

Au total, WODA couvre 68 pays dans les régions suivantes : La Turquie, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, la Russie et la région de la CEI, l'Europe centrale et orientale, l'Amérique latine et la Suisse.

« La WODA se concentre sur les marchés qui sont complexes et souvent négligés par les grandes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Cependant, les territoires WODA offrent à la fois un bassin de patients dans le besoin et des possibilités de financement pour les maladies rares et spécialisées. Il existe potentiellement plus de 64 millions de patients atteints de maladies rares dans les régions WODA », ajoute Martina Perharič, PDG de Medis.

À propos des partenaires fondateurs :

EffRx Pharmaceuticals est une société basée en Suisse qui se concentre sur le développement et la commercialisation de médicaments d'ordonnance pour des indications spécialisées et orphelines.

est une société basée en Suisse qui se concentre sur le développement et la commercialisation de médicaments d'ordonnance pour des indications spécialisées et orphelines. Medis , société basée en Slovénie, est le partenaire de commercialisation de choix pour les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes, à la recherche d'une forte croissance en Europe centrale et orientale.

, société basée en Slovénie, est le partenaire de commercialisation de choix pour les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes, à la recherche d'une forte croissance en centrale et orientale. Orpharm est un distributeur à service complet basé à Moscou, couvrant la Russie et la Communauté des États indépendants (CEI).

est un distributeur à service complet basé à Moscou, couvrant la Russie et la Communauté des États indépendants (CEI). OrphanDC , société basée à São Paolo, au Brésil, agit en tant que partenaire pour les entreprises de biotechnologie en Amérique latine. Cette entreprise se concentre sur le soutien de ses clients, depuis l'étape de développement clinique et tout au long du cycle de vie du produit.

, société basée à São Paolo, au Brésil, agit en tant que partenaire pour les entreprises de biotechnologie en Amérique latine. Cette entreprise se concentre sur le soutien de ses clients, depuis l'étape de développement clinique et tout au long du cycle de vie du produit. Vector Pharma est un distributeur à service complet basé à Dubaï, couvrant le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et la Turquie.

En savoir plus sur la WODA : www.woda-alliance.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1816684/World_Orphan_Drug_Alliance_WODA_Logo.jpg

SOURCE World Orphan Drug Alliance - WODA