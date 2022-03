World Padel Tour expande seu sinal de transmissão de TV para 110 países

O acordo anunciado dias atrás com a Movistar Plus+ na Espanha por três temporadas, que permitirá que a competição controle pela primeira vez em sua história a produção de sua transmissão globalmente em todos os torneios, segue os acordos mais recentes com a Sky México, a VodafoneZiggo e a provedora norte-americana DirecTV, para transmitir todos os locais do torneio para o México, Holanda e até 58 territórios na América do Sul.

A confirmação destas novas alianças complementa os acordos do ano passado com o Canal+ France para levar a transmissão do torneio para mais de 60 países e com o Mediapro Group para comercializar internacionalmente os direitos de televisão das temporadas seguintes. Todos estes acordos seguem aqueles assinados nas últimas temporadas com o Nordic Entertainment Group (Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca e Islândia), a SKY Italia e a Telenet (Bélgica), entre outras plataformas.

A maior cobertura da história

O público registrado na última temporada demonstra o interesse crescente em todo o mundo pelo melhor padel do mundo. Em 2021, o número de visualizações por meio do canal oficial do YouTube teve o dobro das inscrições do torneio anterior, com um crescimento médio de 97% nos 18 países, com mais de 300 mil visualizações. Além disso, os 2,3 milhões de espectadores ao vivo por torneio pelo YouTube (43% mais do que em 2020) e o crescimento de 36% nas visualizações de conteúdo sob demanda por meio deste canal inspiraram a criação, no ano passado, do World Padel Tour TV, o OTT oficial que em seus dois primeiros meses de atividade obteve mais de 225 mil usuários inscritos.

A décima temporada do World Padel Tour será a consolidação de sua própria plataforma oficial de streaming de vídeo, desenvolvida pela LaLigaTech. Esta plataforma permitirá que os fãs do melhor padel do mundo desfrutem de transmissão ao vivo da rodada de 32 e de 16 jogos, gratuitamente, para os torneios masculinos e femininos. Neste sentido, o torneio feminino na temporada de 2022 será aberto e transmitido em sua totalidade.

Para fazer isso, as transmissões da WPTTV terão uma equipe de profissionais experientes e de alto nível liderada por Seba Nerone e Nicolás Quarles van Ufford e a presença de especialistas técnicos, como os ex-jogadores Cata Tenorio e Javier Concepción, o jogador atuante Peter García-Consuegra e a treinadora do World Padel Tour, Vanesa Zamora, além da incorporação da ex-número um Cecilia Reiter e do treinador Hugo Cases, como valor agregado para as transmissões em inglês.

