World Sensors Summit and Expo 2019 findet in Zhengzhou, China, statt

ZHENGZHOU, China, 11. November 2019 /PRNewswire/ -- Unter der Anleitung der chinesischen Vereinigung für Wissenschaft und Technologie, dem Ministerium für Industrie und Informationstechnologie der Volksrepublik China, der Volksregierung von Henan, der China Instrument and Control Society, der Kommission für Entwicklung und Reform der Provinz Henan, der Abteilung für Wissenschaft und Technik der Provinz Henan, der Kommission für Industrie und Informationstechnologie der Provinz Henan, dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten der Provinz Henan, der Gesellschaft für Wissenschaft und Technik von Henan und der Volksregierung von Zhengzhou wurde die World Sensors Summit and Expo 2019 organisiert, die vom 9. bis 11. November 2019 in der Stadt Zhengzhou in der Provinz Henan stattfand.