World Super League (WSL), die brandneue internationale E-Sports-Liga, wird ins Leben gerufen

Die WSL ist ein jährlich stattfindender internationaler E-Sport-Wettbewerb, an dem die besten E-Sport-Spieler der Welt unter der Akkreditierung der International e-Sports Federation (IESF) teilnehmen, die aus 92 Föderationen auf der ganzen Welt besteht. Am 30. November wurde auf dem IESF Global Esports Summit (GEES 2020), der in Busan stattfand, der endgültige globale Zeitplan bekannt gegeben.