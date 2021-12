World Trade Center Gibraltar e parceiros financiam missão de resgate humanitário no Afeganistão

Entre os evacuados estão 60 ex-membros da equipe e seus dependentes do braço internacional da instituição filantrópica do bem-estar animal "Mayhew London" (da qual Megan Markle é patrona), ex-membros e contatos da OTAN e do MoD, e uma equipe de veterinários, com suas respectivas famílias.

A operação humanitária, a maior missão privada de evacuação humanitária realizada desde a retirada americana no final de agosto foi conduzida por uma equipe experiente de retirada em um ambiente cada vez mais hostil, com uma chance cada vez menor, em meio a relatórios de testemunhas oculares de invasões de propriedades e de bairros nas imediações desses indivíduos.

Após a queda de Cabul para o Talibã, em 15de agosto, o mundo inteiro assistiu à operação frenética de evacuação de não combatentes pelo Aeroporto Internacional de Hamid Karzai. Ficou claro que, apesar dos esforços heroicos das forças aliadas, resultando em quase 120.000 pessoas evacuadas nesse espaço de tempo, muitos indivíduos vulneráveis foram deixados para trás em risco de atos de retribuição por grupos terroristas não controlados.

O ativista britânico de bem-estar animal Dominic Dyer, reconhecido internacionalmente por seu trabalho de evacuação de Pen Farthing em Cabul, bem como de seus funcionários da Nowzad e animais, em agosto, desempenhou um papel de liderança na operação de resgate, trabalhando ao lado de um veterano britânico e de um tradutor de Jerusalém.

O empresário e proprietário do World Trade Center Gibraltar, Gregory Butcher, também ajudou generosamente a financiar parte da operação juntamente com diversas pessoas da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos.

A evacuação complexa e perigosa levou mais de dois meses para ser concluída, durante um período em que o Afeganistão entrou em uma espiral de aumento da violência e de colapso econômico. A ameaça crescente da fome generalizada, ainda mais desesperadora pela chegada do inverno, coloca em risco a sobrevivência de milhões de cidadãos afegãos, de acordo com relatórios da ONU.

Em 8 de dezembro, todos os 92 evacuados chegaram com segurança na acomodação em Islamabad, no Paquistão. O senso de alívio, tristeza e incerteza serão, sem dúvida, esmagadores para este grupo, já que eles partem para uma nova vida fora de seu país natal, tendo deixado tudo para trás, exceto alguns pertences pessoais.

Ao comentar sobre o sucesso da Operação Tapete Mágico, Dominic Dyer disse:

"Tem sido extremamente difícil para todos os envolvidos, mas esses são os que tiveram sorte, pessoas para as quais há, pelo menos, a chance de um futuro melhor. A saída dos EUA, Reino Unido e outras forças de Cabul, deixando quase todo o país nas mãos do Talibã, significa que a perspectiva para milhões é realmente sombria. A Operação Tapete Mágico não poderia ajudar a todos, mas este grupo extraordinário de indivíduos comprometidos fez o que foi possível pelos 92 de Cabul. Toda vida é preciosa, e agora pedirei para a Grã-Bretanha e outras nações abrirem suas portas para esses talentosos indivíduos que estão procurando um lugar seguro para chamar de lar."

Embora a fase inicial esteja concluída, o tempo para redobrar os esforços começa agora, e uma campanha pública de arrecadação de fundos será criada em breve para ajudar a fornecer alimentos e acomodações aos 92 adultos e crianças no Paquistão pelo prazo necessário para que seja garantida a documentação de viagens para outros países, como Reino Unido, EUA e outros destinos europeus, e também sua respectiva acomodação nesses países.

Gregory Butcher, proprietário do World Trade Center Gibraltar e financiador parcial do resgate, disse:

"A Operação Tapete Mágico é um milagre reunindo voluntários em um momento de necessidade. Quase todos viram as fotos angustiantes do desastre humanitário que está aumentando em sua intensidade, com grupos terroristas não controlados cometendo assassinatos de retaliação diários com maior frequência.

Eu soube sobre um coronel afegão que trabalhou com as forças de coalizão, incluindo representantes canadenses, britânicos e norte-americanos, que participou de uma conferência da OTAN em Bruxelas, e um líder de uma grande empresa britânica de segurança subcontratada, com sede em Kabul. Todos eles estavam em risco de retaliação nas mãos do Talibã e precisavam ser resgatados também.

No World Trade Center Gibraltar, acreditamos que grandes corporações têm um papel específico a desempenhar na sociedade, o de uma ação humanitária, de desenvolvimento sustentável e de responsabilidade social corporativa. Esses princípios e valores nos orientam em nossa vida diária e em todos os nossos esforços comerciais. Somos parceiros e amigos e buscamos apoiar comunidades marginalizadas, organizações sem fins lucrativos e grupos filantrópicos que se alinhem com nossa missão.

Quando ficamos sabendo da crise em desenvolvimento no Afeganistão e ouvimos que outros estavam tentando encontrar uma maneira de retirar esses indivíduos, alguns dos quais eram mulheres e,portanto, sofrendo um risco considerável em Cabul, não poderíamos recusar a chance de ajudar. Eles e seus filhos estavam desesperados para sair e sem qualquer esperança de fazê-lo, então nos unimos com essas outras pessoas para tentar e conseguimos retirar um total de 92 pessoas do Afeganistão.

Estou muito feliz porque trabalhamos incansavelmente para conseguir isso. É realmente uma situação de vida ou morte, com a comunidade internacional convocando o Talibã a anistiar ex-funcionários de segurança do Afeganistão. Acabamos de ler que os grupos de direitos humanos citam que dezenas de ex-soldados têm sido capturados e executados desde meados de agosto. A retaliação começou, e devemos salvar aqueles que apoiaram a Coalizão.

Na chegada dos 92 ao Paquistão, tem sido difícil pensar no que poderia ter acontecido com eles se todos nós não tivéssemos interferido. Suas novas vidas e futuro estão cheias de incertezas, e agora precisamos urgentemente transformar esses corajosos apátridas que falam inglês em um programa de realojamento de refugiados. Vocês podem nos ajudar?"

O World Trade Center Gibraltar está trabalhando para arrecadar fundos e oferecer ajuda vital para aqueles cujas vidas foram destruídas por conflitos e desastres, à medida que iniciam um novo capítulo de suas vidas. Entre em contato conosco para obter mais informações em [email protected]

Ed Allison-Wright

[email protected]

+350 200 400 48

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1706939/Operation_Magic_Carpet.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1706937/Spin_Boldak_Border.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1706938/World_Trade_Center_Gibraltar_Logo.jpg

FONTE World Trade Center Gibraltar

SOURCE World Trade Center Gibraltar