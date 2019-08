World Youth Cup 2019: Der Gothia Cup gibt Qingdao den Anstoß zur chinesischen Fußballstadt

QINGDAO, China, 15. August 2019 /PRNewswire/ -- Das Informationsbüro der Qingdao-Regierung verkündete den Start des Gothia Cup China 2019 diese Woche in der östlichen Stadt Qingdao, während das Hinspiel im Rahmen des World Youth Cup am 13. August im Bezirk Chengyang stattfand.

400 Teams aus 40 Ländern und Regionen nehmen in diesem Jahr am Gothia Cup China teil. Insgesamt 7.000 Athleten, die in 15 Klassifizierungen unterteilt sind, werden sich in dem Turnier, das die ganze Woche über an 42 verschiedenen Orten ausgetragen wird, auseinandersetzen.