WorldReach : le programme d'immigration avec la vérification de l'identité à distance la plus efficace au monde

Pour soutenir la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le EU Settlement Scheme (EUSS) a été créé par le Home Office pour permettre aux ressortissants de l'EEE résidant au Royaume-Uni de demander le statut d'immigrant au Royaume-Uni. Les demandeurs ne doivent effectuer que trois étapes principales : établir leur identité, prouver qu'ils résident au Royaume-Uni et faire état de toute condamnation pénale. Dès lors qu'il souhaitait rendre le processus de demande aussi facile que possible pour les 3,5 millions de ressortissants de l'EEE qui, selon les estimations, devaient déposer une demande, le Home Office a recherché de nouvelles capacités innovantes et efficaces pour y inclure une filière facultative de demande numérique de bout en bout.

Fondé sur la plateforme Know Your Traveller™ de WorldReach, ce service innovant fait appel à IdentityReach™, qui lit les fonctionnalités de sécurité de la puce du passeport électronique afin d'établir l'authenticité du document. La reconnaissance faciale est assurée en comparant l'image de référence sécurisée sur la puce du passeport électronique avec un selfie saisi en direct par l'appareil photo d'un smartphone. La technologie de présence réelle est utilisée pour déjouer les tentatives de fraude à l'identité. Ce service prend en charge plusieurs documents d'identité électroniques, comme les passeports électroniques, les cartes de résidence biométriques britanniques et les cartes d'identité des citoyens de l'UE, toutes conformes aux normes de l'OACI.

Le lancement public intégral, après une phase bêta de trois mois, a débuté le 30 mars 2019 et inclus trois filières facultatives pour les ressortissants de l'EEE devant établir leur identité dans le cadre de leur demande : envoi par la poste ; prestataire de service local ; ou filière intégralement numérique. La grande majorité a opté pour la filière numérique et conclu le processus avec succès, y compris pendant le confinement lié au COVID-19.

Cette situation tient largement la comparaison avec le taux d'accueil numérique à distance réalisé par le secteur bancaire. Selon Asia Bank Research, les participants à son programme Excellence 2019 ont signalé un taux d'abandon lors d'un accueil via des filières numériques pouvant atteindre 80 %. Dans un rapport SIGNICAT, la première raison pour laquelle les clients de la banque ont abandonné leur demande est que « le processus était trop long ».

Statistiques importantes

Plus de 3,1 millions de demandes ont été conclues avec succès.

ont été conclues avec succès. Un pourcentage élevé a terminé la demande en moins de 10 minutes , avec un degré élevé d'assurance de l'identité.

, avec un degré élevé d'assurance de l'identité. C'était la première appli iOS en production à lire des puces conformes DVLM de l'OACI via Near Field Communication (NFC) à large échelle sur iPhone 7 et ultérieur.

à lire des puces conformes DVLM de l'OACI via Near Field Communication (NFC) à large échelle sur iPhone 7 et ultérieur. Plus de 2 300 marques et modèles différents de dispositifs Android et iOS ont été utilisés pour mener à bien le processus de vérification de l'identité.

de dispositifs Android et iOS ont été utilisés pour mener à bien le processus de vérification de l'identité. Le service IdentityReach est évolutif, avec des pics de 25 000 à 30 000 demandes par jour tel que réalisé par l'EUSS.

tel que réalisé par l'EUSS. La disponibilité du système IDV depuis le début de la production en direct est de 99,97 % , ce qui dépasse les engagements SLA.

, ce qui dépasse les engagements SLA. Résultats de l'enquête sur le retour d'informations EUSS 2019 : 79 % des demandeurs ont signalé qu'établir leur identité via l'appli était soit « très facile », soit « relativement facile ». Par ailleurs, 7 % ont considéré que ce n'était ni difficile, ni facile.

des demandeurs ont signalé qu'établir leur identité via l'appli était soit « très facile », soit « relativement facile ». Par ailleurs, ont considéré que ce n'était ni difficile, ni facile. L'appli a obtenu un taux de satisfaction de 4,1 étoiles sur Google Play Store.

« Il n'y a jamais eu un moment plus crucial pour des services de vérification de l'identité à distance tout à fait dignes de confiance et ayant fait leur preuve, compte tenu de la situation de Covid-19, en particulier pour l'accueil numérique par les administrations publiques et les services essentiels », explique Gordon Wilson, PDG de WorldReach. « L'EUSS est un point de référence très utile et évolutif de ce qui est possible et réalisable avec les bons processus de bout en bout, la bonne technologie et la bonne équipe collaborative. »

La nature innovante de l'application WorldReach pour la vérification de l'identité à distance répondant aux défis de l'immigration a été reconnue par le Home Office (Jan 23 2020 HO News Team).

Une étude de cas EUSS plus détaillée est disponible ici.

À propos de WorldReach Software

WorldReach Software permet des services numériques tout à fait dignes de confiance grâce à ses systèmes destinés aux organisations publiques chargées de l'immigration, des passeports, de la gestion des frontières et des services consulaires et aux citoyens. Nous faisons appel à des processus innovants et à la technologie de pointe pour établir que vous êtes bien qui vous prétendez être.

Les clients gouvernementaux comptent le Canada, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Irlande, les Territoires britanniques d'outre-mer (Anguilla, Bermudes, Îles Caïmans, Montserrat, Îles Turks-et-Caïcos, Îles Vierges, Sainte-Hélène) et les Dépendances de la Couronne britannique (Guernesey, Île de Man, Jersey) et Gibraltar.

Contact presse

Shelley Bryen, WorldReach Software, [email protected], +1 (613) 697-6997

Related Links

www.worldreachsoftware.com



SOURCE WorldReach Software