Worth Partnership Project soutient les PME, les concepteurs et les entreprises de technologie pour la création de produits et d'idées innovatrices et révolutionnaires

BRUXELLES, September 21, 2018 /PRNewswire/ --

Après un premier appel à projets réussi, le deuxième est ouvert jusqu'au 24 octobre 2018 pour offrir une nouvelle opportunité de développer des produits axés sur le design dans les secteurs du mobilier, du textile, de la chaussure, des accessoires, de la bijouterie et du cuir, avec l'aide de financements, d'un coaching individuel et d'une promotion internationale

WORTH Partnership Project, une initiative de l'Union européenne financée par le programme COSME pour stimuler les secteurs de la mode et du lifestyle en Europe et développer des produits innovants et axés sur le design, a ouvert le deuxième appel à projets qui prendra fin le 24 octobre 2018.

La première édition a reçu plus d'une centaine de propositions de projets prometteuses, parmi lesquelles 41 partenariats ont été présélectionnés pour participer à un concours international devant un jury de premier plan.

À l'issue des évaluations finales, 25 partenariats ont été retenus pour la qualité exceptionnelle des idées présentées et des partenaires. Les partenariats sont constitués de PME (petites et moyennes entreprises) partenaires travaillant dans le secteur de la mode et des biens de consommation en Europe et pouvant présenter leur candidature : concepteurs, artisans, start-ups, PME et entreprises technologiques opérant dans différents secteurs (chaussures, cuir, bijoux, accessoires, meubles et décoration de la maison).

Le #WORTHProject a lancé un nouvel appel à candidatures pour découvrir la prochaine série de projets prometteurs. WORTH a entamé la deuxième année, d'une stratégie sur quatre ans, visant à soutenir 150 partenariats pendant le développement.

Les projets récompensés recevront un financement, un coaching, la possibilité de participer à des événements internationaux, des contacts professionnels, une montée en gamme au sein du marché et un accès à une communauté innovante pour booster leurs idées de conception.

COSME WORTH Partnership Project soutient les collaborations entre les créateurs de mode, l'artisanat traditionnel et numérique, et l'industrie manufacturière. Les partenariats sélectionnés recevront :

10 000 € de capitaux de démarrage par projet

Un coaching individuel et des conseils sur le positionnement des produits sur le marché, la stratégie de marque et les droits de propriété intellectuelle

La possibilité de participer à deux événements internationaux

Création de contacts, collaboration intersectorielle et développement de produits

Au cours du premier événement de pitching international de WORTH, les partenaires présélectionnés et le jury international ont fait preuve d'un fort engagement individuel. L'événement ayant abouti à la création d'une communauté de leaders de l'innovation, partageant leurs connaissances et expériences, les attentes pour WORTH Weekend ont été dépassées.

Pour plus d'informations, suivez le lien vers notre bureau de presse virtuel afin d'obtenir le dossier de presse, des images et des vidéos, en cliquant ici. Et cliquez ici, pour tous les détails sur les gagnants du premier appel à projets provenant d'Allemagne, de France, du Royaume-Uni, d'Espagne, d'Italie, de Belgique, d'Autriche, de République tchèque, de Grèce, d'Islande, du Portugal, de Roumanie et des Pays-Bas , ainsi que sur leurs projets.