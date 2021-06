Woven Capital investit dans Ridecell pour accélérer la croissance mondiale de l'automatisation axée sur l'IdO pour les entreprises de mobilité et les exploitants de flottes automobiles

SAN FRANCISCO et TOKYO, 18 juin 2021 /PRNewswire/ -- Woven Capital, L.P. a annoncé aujourd'hui avoir fait un investissement dans Ridecell Inc., une plateforme leader pour les transformations numériques et l'automatisation IdO des entreprises exploitant des flottes automobiles. Woven Capital est un fonds d'investissement mondial de 800 millions de dollars qui soutient des entreprises novatrices en pleine croissance dans les domaines de la mobilité, de l'automatisation, de l'intelligence artificielle, des données et de l'analytique et de la connectivité, ainsi que des villes intelligentes. C'est la branche d'investissement du groupe Woven Planet, une filiale de Toyota dédiée au développement de la mobilité la plus sûre au monde. En plus des investissements, Ridecell et Woven Planet Group exploreront les possibilités de collaboration dans le cadre d'opérations de services de mobilité.

« Ridecell accélère la transformation numérique d'un élément clé de l'industrie de la mobilité, créant une plateforme complète qui relie les flottes et automatise le flux de travail à grande échelle », a déclaré Michiko Kato, directrice chez Woven Capital. Nous sommes ravis d'investir dans Ridecell et d'explorer ensemble des possibilités de collaboration, tout en continuant de mettre l'accent sur une technologie novatrice qui offre une mobilité sécurisée, efficace et transparente pour tous. »

« Cet investissement avec Woven Capital sera hautement stratégique car Ridecell continue de se développer sur de nouveaux marchés », a déclaré Aarjav Trivedi, fondateur et PDG de Ridecell. « Nous sommes ravis d'avoir Woven Capital comme investisseur pour apporter des innovations d'automatisation et de mobilité Ridecell qui utilisent l'automatisation et le contrôle numérique des véhicules pour aider à créer une mobilité sûre et sécurisée. »

La plateforme d'automatisation et de mobilité de Ridecell permet aux entreprises de créer une vue unifiée de leurs flottes de véhicules à partir de la télématique déployée, de la gestion des flottes et des systèmes internes, et d'utiliser les informations consolidées pour automatiser les flux de travail commerciaux et opérationnels. La plateforme favorise la transformation numérique et transforme la surcharge de données en opérations commerciales automatisées et efficaces.

À propos de Woven Capital

Woven Capital est un fonds d'investissement mondial de 800 millions de dollars qui soutient les entreprises en phase de croissance axées sur la technologie et l'innovation dans le domaine de la mobilité. Elle a été fondée en 2021 en tant que filiale d'investissement en capital de risque de Woven Planet Group, un groupe de filiales de Toyota. Woven Capital investit dans le monde entier dans les technologies de mobilité, l'automatisation, l'intelligence artificielle, les données et l'analytique, la connectivité et les villes intelligentes.

À propos de Woven Planet Group

Woven Planet Group s'est fixé pour mission de permettre l'avènement d'une planète plus heureuse grâce à des solutions de mobilité sécurisées et connectées. Lancé en janvier 2021, Woven Planet Group est une expansion des activités du Toyota Research Institute - Advanced Development, Inc. qui se dédie à concrétiser sa vision au service de la mobilité et de la sécurité : « Mobility to Love, Safety to Live ». Dans le cadre de cet objectif commun, les quatre sociétés de Woven Planet Group, Woven Planet Holdings, Woven Core, Woven Alpha et Woven Capital, transforment la façon dont les gens vivent, travaillent et se déplacent grâce à de nouvelles innovations et à de nouveaux investissements dans les domaines de la conduite automatisée et de la robotique, ainsi que dans les villes intelligentes, et plus encore.

Pour plus d'informations, consultez le site suivant : https://www.woven-planet.global/

À propos de Ridecell

Ridecell Inc. ouvre la voie à la transformation numérique des opérations et des activités relatives aux flottes automobiles. Notre plateforme de mobilité et d'automatisation axée sur l'IdO aide les entreprises à moderniser et monétiser leurs flottes en combinant les informations sur les données avec le contrôle numérique des véhicules pour transformer les processus manuels d'aujourd'hui en flux de travail automatisés. Il en résulte des niveaux d'efficacité et de contrôle inégalés pour les services partagés, le covoiturage, les locations et les flottes logistiques.

Aujourd'hui, Ridecell soutient certains des exploitants de flottes automobiles les plus prospères dans des villes d'Europe et d'Amérique du Nord, notamment Gig Car Share de AAA. Le siège social de Ridecell se situe à San Francisco et l'entreprise possède des bureaux à Madrid, Paris et Berlin, ainsi qu'à Pune, en Inde.

Contacts pour les médias :

Jane Gideon

Tél. : 415 682-9292

E-mail : [email protected]

Sonomi Aikawa

E-mail : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1535161/Ridecell_and_Woven_Capital_logos_Logo.jpg

Related Links

https://ridecell.com



SOURCE Ridecell Inc.