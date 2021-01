Wprowadzenie baterii CHiQ do internetowej sprzedaży detalicznej w sześciu krajach europejskich

Bateria alkaliczna o wysokiej wydajności CHiQ została oficjalnie wprowadzona na rynek w 2019 roku. Spełnia ona wymogi dyrektywy UE ROHS (dotyczącej ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych) oraz rozporządzenia REACH („Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals") w zakresie ochrony środowiska. Obok korzyści płynących z wysokiej odporności na rozładowanie i znaczącego stopnia bezpieczeństwa, bateria jest wyposażona w wysokowydajne ogniwa nowej generacji, które były opracowywane przez zespół badawczo-rozwojowy firmy Changhong przez ostatnie 5 lat. W normalnych warunkach przechowywania żywotność baterii sięga nawet 10 lat.

W związku z pandemią COVID-19 obserwowany jest gwałtowny wzrost zapotrzebowania konsumentów na rozrywkę, gry oraz inteligentne produkty, które wpisują się w ideę gospodarki opartej na zasadzie „Zostań w domu". Wprowadzenie na europejski rynek baterii CHiQ spowoduje zróżnicowanie oferty dostępnej dla konsumentów.

Jak dotąd w Europie dostępne były telewizory, lodówki, urządzenia wyświetlające i baterie marki CHiQ. Aby nieustannie wzbogacać swoją linię produktów, firma zamierza w przyszłości wprowadzać inne produkty, w tym przenośne klimatyzatory i roboty sprzątające. Jednocześnie CHiQ będzie w dalszym ciągu rozszerzać działalność na innych rynkach regionalnych w Europie i usprawniać działalność biznesową na platformach handlu elektronicznego, a także dążyć do zbudowania rynku europejskiego jako rynku wzorcowego dla marki CHiQ za granicą oraz dostarczać europejskim konsumentom produkty i usługi coraz wyższej jakości.

Spółka Sichuan Changhong New Energy Technology Co., Ltd została założona w 1999 roku i jest przedsiębiorstwem o zaawansowanej technologii, prowadzącym działalność badawczo-rozwojową, produkcję i sprzedaż podstawowych alkalicznych baterii manganowych, wtórnych baterii litowo-jonowych oraz innych wyrobów. Założeniem firmy jest dostarczanie baterii przyjaznych dla środowiska i promowanie korzystania z czystej energii na całym świecie. Posiada ona przeszło 20 zaawansowanych automatycznych linii do produkcji alkalicznych baterii manganowych, zlokalizowanych w dwóch bazach produkcyjnych, w Mianyang i Jiaxing. Bazując na konkurencyjnych laboratoriach, stabilnej jakości i sprawnej obsłudze, jej produkty cieszą się uznaniem klientów na całym świecie.

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1425266/Changhong_Europe_CHiQ_Batteries.jpg

SOURCE Changhong Europe