Wprowadzenie przez EcoFlow ekosystemu inteligentnych domów w Europie - odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie energetyczne

„Doskonałe rozwiązanie energetyczne musi wykraczać poza przenośną stację zasilania, skutecznie zaspokajając potrzeby energetyczne całego pokolenia" - powiedział Thomas Chan, dyrektor ds. badań i rozwoju w EcoFlow. - EcoFlow Smart Home Ecosystem to pierwsze rozwiązanie w tym zakresie, które zmieni sposób, w jaki osoby prywatne i gospodarstwa domowe uzyskują dostęp do energii".

Zastosowanie

Panel EcoFlow Smart Home Panel

Panel Smart Home EcoFlow Panel jest sercem ekosystemu Smart Home. Integruje on do dwóch jednostek DELTA Pro z 10 obwodami domowymi. Smart Home Panel, który zapewnia czas przełączania mniejszy niż 20 ms, pozwala na natychmiastowe uruchomienie Ecosystem, gdy tylko nastąpi przerwa w dostawie prądu. Użytkownicy mogą również monitorować i kontrolować zużycie energii poprzez aplikację EcoFlow App. Co więcej, istnieje możliwość obniżenia rachunków za energię poprzez magazynowanie energii przy niższych stawkach i zużywanie jej w okresach, gdy obowiązują wyższe opłaty.

Pilot zdalnego sterowania EcoFlow DELTA Pro Remote Control

Pilot zdalnego sterowania EcoFlow DELTA Pro Remote Control to pierwszy pilot zdalnego sterowania do przenośnej stacji zasilania. Na wyświetlaczu pojawiają się dokładnie te same informacje co na ekranie DELTA Pro, w tym o pozostałym czasie działania baterii, wejściu, wyjściu itd. Dzięki połączeniu z DELTA Pro przez Bluetooth lub przewodowo pilot ułatwia użytkownikom włączanie/wyłączanie gniazd sieciowych AC, DC lub całego urządzenia.

Wytwarzanie

Panel solarny EcoFlow 400W Solar Panel

Przy mocy wejściowej 400 W i sprawności konwersji 22,4%, panel słoneczny EcoFlow 400W Solar Panel waży 12,5 kg i zachowuje pełną funkcjonalność w każdych warunkach pogodowych. Dzięki możliwości podłączenia aż trzech paneli słonecznych 400 W do DELTA Pro można uzyskać moc wejściową 1200 W, która pozwala na pełne naładowanie DELTA Pro w ciągu czterech do ośmiu godzin.

Urządzenie śledzące EcoFlow Solar Tracker

Urządzenie śledzące EcoFlow Solar Tracker, będące pierwszym tego typu rozwiązaniem, śledzi słońce i podąża za nim przez cały dzień. Na urządzeniu umieszcza się panel słoneczny o mocy 400 W, a Solar Tracker automatycznie dostosowuje panel słoneczny do prostopadłej pozycji słońca, usprawniając generowanie energii słonecznej o 30%.

Adapter EcoFlow EV X-Stream Adapter

Adapter EV X-Stream Adapter umożliwia ładowanie DELTA Pro poprzez tysiące stacji ładowania EV AC poziomu 2 na całym świecie, co czyni DELTA Pro pierwszą przenośną stacją zasilania, która obsługuje ładowanie EV Station. Dysponując mocą wejściową 3400 W, DELTA Pro może zostać całkowicie naładowana przez stację ładowania EV w ciągu 1,7 godziny.

Generator EcoFlow Smart Generator

Inteligentny generator EcoFlow Smart Generator służy jako zapasowe źródło energii dla Smart Home Ecosystem podczas sytuacji awaryjnych lub przedłużających się przerw w dostawie prądu. W porównaniu do tradycyjnych generatorów gazowych, EcoFlow Smart Generator gwarantuje wydajniejsze zużycie paliwa i mniejsze straty energii podczas ładowania DELTA Pro.

Magazynowanie

Przenośna stacja zasilania EcoFlow DELTA Pro Portable Power Station

Dzięki pojemności 3,6 kWh, EcoFlow DELTA Pro jest pierwszym na świecie przenośnym akumulatorem domowym o rozszerzalnej pojemności do 25 kWh, co wystarcza na pokrycie przeciętnego zapotrzebowania rodziny na energię w sytuacjach awaryjnych przez około tydzień.

Dodatkowa bateria EcoFlow DELTA Pro Smart Extra Battery

Każda bateria DELTA Pro Smart Extra Battery charakteryzuje się taką samą pojemnością jak przenośna stacja zasilania DELTA Pro. Dzięki możliwości podłączenia do dwóch akumulatorów Smart Extra do jednego urządzenia DELTA Pro można uzyskać pojemność 10,8 kWh.

Dostępność

System EcoFlow Smart Home Ecosystem, za wyjątkiem urządzenia śledzącego Solar Tracker i panelu Smart Home Panel, jest już dostępny na stronie internetowej EcoFlow oraz na platformie Amazon. Informacje dotyczące dostępności Solar Tracker Smart Home Panel zostaną opublikowane jeszcze w tym roku.

EcoFlow

EcoFlow jest firmą dostarczającą rozwiązania obejmujące przenośne systemy zasilania i odnawialne źródła energii. Od założenia w 2017 r., EcoFlow zapewnia bezproblemowe korzystanie z energii elektrycznej klientom na ponad 100 rynkach dzięki seriom przenośnych stacji zasilania DELTA i RIVER i przyjaznym dla środowiska akcesoriom. Misją EcoFlow jest zrewolucjonizowanie sposobów dostarczania energii na świecie poprzez wprowadzanie innowacji obejmujących lżejsze, trwalsze, ekologiczne i ciche urządzenia do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Produkty EcoFlow są już dostępne w 40 krajach i regionach w Europie za pośrednictwem sieci ponad 400 lokalnych punktów sprzedaży.

