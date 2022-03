Wspierając otwarte standardy dotyczące internetu rzeczy, EMQ zostaje nowym sponsorem strategicznym OASIS Open

HANGZHOU, Chiny, 8 marca 2022 r. /PRNewswire/ -- OASIS Open, międzynarodowe konsorcjum zajmujące się otwartym oprogramowaniem i standardami, poinformowało dzisiaj, że EMQ, dostawca otwartego oprogramowania infrastruktury danych internetu rzeczy, jest jego najnowszym sponsorem strategicznym. EMQ uzupełnia IBM na poziomie sponsorów strategicznych, udzielając najwyższego wsparcia dla misji OASIS.

Czołowy dostawca oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym dla internetu rzeczy, EMQ, rozpoczął współpracę z OASIS w 2020 r., przyczyniając się do rozwoju standardu OASIS dla protokołu MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), najczęściej używanego protokołu komunikacyjnego dla internetu rzeczy. Wsparcie EMQ ma decydujące znaczenie dla rozwoju i przyjęcia otwartych standardów i umożliwia OASIS wypełnianie swojej misji. Więcej informacji na temat rozwoju specyfikacji MQTT i przesyłania wiadomości dotyczących internetu rzeczy oraz pracy EMQ nad nimi można znaleźć w tym wpisie na blogu na stronie EMQ.

„Z ogromną przyjemnością witamy EMQ, jako sponsora strategicznego - oświadczył Guy Martin, dyrektor wykonawczy OASIS Open. - Odkąd EMQ dołączył do OASIS, staliśmy się liderem badań nad wykorzystaniem MQTT over QUIC i dążymy do standaryzacji tego rozwiązania w ramach Komitetu Technicznego MQTT. Niezwykle doceniamy hojne wsparcie EMQ, które świadczy o ich zaangażowaniu w MQTT i rozwijanie otwartych standardów, jak również podziwiamy ich wkład w rozwój oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym i branży internetu rzeczy".

Jako pionier i wiodący dostawca oprogramowania infrastruktury danych dla internetu rzeczy EMQ od 2013 roku pracuje nad rozproszonym brokerem MQTT opartym na otwartym źródle, kompatybilnym ze specyfikacjami MQTT 3.1 i 3.1.1. Po tym jak MQTT stał się otwartym standardem OASIS w 2016 roku, EMQ aktywnie zaangażował się w rozwój i dyskusję nad specyfikacją MQTT 5.0. W 2020 roku EMQ udostępnił EMQX, pierwszy na świecie serwer MQTT 5.0 w pełni implementujący najnowszą specyfikację.

„Nie kryjemy zadowolenia z możliwości strategicznego sponsorowania OASIS i uczestnictwa w MQTT TC. Mamy nadzieję, że innowacje, które EMQ wprowadza do serwera MQTT, w tym MQTT over QUIC i MQTT Streaming, staną się w przyszłości częścią otwartych standardów MQTT. Liczymy na bliską współpracę z OASIS w celu dalszego rozwoju zastosowania MQTT w przemyśle internetu rzeczy i różnych kontekstach, aby wspierać zarówno jego przyszłościowe rozwiązania, jak i cyfrową transformację przedsiębiorstw" - powiedział Feng Lee, dyrektor generalny EMQ.

EMQ

https://www.emqx.com/

EMQ jest dostawcą oprogramowania infrastruktury danych dla internetu rzeczy o otwartym kodzie źródłowym, świadczącym wiodącą na świecie, opartą na chmurze platformę komunikacyjną MQTT dla internetu rzeczy i strumieniową bazę danych, która stanowi kompleksowe, natywne rozwiązanie w chmurze do łączenia, przemieszczania, przetwarzania i analizy danych internetu rzeczy w czasie rzeczywistym od rozwiązań brzegowych poprzez chmurę, aż po wielochmurowość.

Czołowy produkt EMQX został zastosowany już przez ponad 10 tys. użytkowników korporacyjnych z ponad 50 krajów, podłączając przeszło 100 milionów urządzeń internetu rzeczy na całym świecie. Produkt ten cieszy się zaufaniem ponad 300 klientów w kluczowym dla biznesu środowisku produkcyjnym, EMQ zasila przyszłościowe rozwiązania z zakresu internetu rzeczy i cyfrową transformację przedsiębiorstw.

OASIS Open

https://www.oasis-open.org/

OASIS należy do najbardziej szanowanych organizacji non-profit zajmujących się otwartym oprogramowaniem i otwartymi standardami na świecie. Organizacja ta wspiera uczciwy, przejrzysty rozwój otwartego oprogramowania i standardów poprzez siłę międzynarodowej współpracy i społeczności. OASIS jest centralnym miejscem dla światowych standardów w zakresie internetu rzeczy, cyberbezpieczeństwa, blockchain, prywatności, kryptografii, cloud computingu, mobilności miejskiej, zarządzania kryzysowego i innych technologii treści. Liczne standardy OASIS są z czasem ratyfikowane przez organy państwowe i uwzględniane w polityce międzynarodowej i zamówieniach publicznych.

