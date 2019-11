WTE China 2019 se clausura con éxito en Haikou, China

WTE China 2019 es uno de los eventos más destacados del sector del turismo mundial que tiene lugar en China y ha tenido una extraordinaria acogida entre los líderes de la provincia de Hainan. El evento tuvo como anfitrión el gobierno popular municipal de Haikou, con el apoyo del Departamento Provincial de Turismo, Cultura, Radio, Televisión y Deportes de la provincia de Hainan, y estuvo organizado conjuntamente por la Oficina Municipal de Turismo, Cultura, Radio, Televisión y Deportes de Haikou, la Oficina de Convenciones y Exposiciones de Haikou, Beyond Summits Ltd, WowTrips Hi-Tech Networks Co. Ltd y la delegación china de ASTA. Hainan Airlines fue la aerolínea oficial el evento y el hotel Marriott de Haikou el hotel oficial de WTE China 2019.