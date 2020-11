Wuliangye se une a los líderes empresariales de China y promociona la productividad digital en Asia-Pacífico

El 2020 APEC China CEO Forum, organizado de forma conjunta por medio del China Council for the Promotion of International Trade, la China Chamber of International Commerce y el APEC China Business Council, tuvo como tema central la productividad digital. Por medio de un debate en profundidad acerca del papel de las tecnologías digitales en la aceleración de la productividad en los nuevos tiempos, el foro presentó la sabiduría de China en el desarrollo de la economía digital.