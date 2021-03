WuXi AppTec finalise l'acquisition d'OXGENE pour renforcer encore l'offre de services de thérapie cellulaire et de thérapie génique pour ses clients internationaux

PHILADELPHIA et OXFORD, 3 mars 2021 /PRNewswire/ -- WuXi AppTec, un fournisseur mondial de premier plan de services de R&D et d'aide à la fabrication dans les secteurs pharmaceutique, biotechnologique et des dispositifs médicaux, a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'acquisition d'OXGENE, une organisation pionnière de recherche et développement sous contrat basée au Royaume-Uni qui conçoit et développe des technologies de thérapies géniques évolutives. Cette acquisition permet à WuXi AppTec d'offrir à ses clients un accompagnement complet dans la création et le développement de thérapies cellulaires et géniques de pointe pour les patients qui en ont besoin dans le monde entier.

OXGENE deviendra une filiale à part entière de WuXi Advanced Therapies (WuXi ATU), l'unité commerciale de WuXi AppTec spécialisée dans les essais, le développement et la fabrication sous contrat (CTDMO) de thérapie cellulaire et génique. Les plates-formes intégrées de WuXi ATU transforment le développement, les essais, la fabrication et la commercialisation des produits des thérapies cellulaires et géniques et accélèrent leur délai de commercialisation. OXGENE, qui conservera son nom, sera la première installation de WuXi ATU en Europe et renforcera encore ces capacités de pointe.

Depuis sa création en 2011, OXGENE propose des solutions de découverte et de biofabrication aux industries de la thérapie cellulaire et de la thérapie génique grâce à des technologies innovantes et des solutions de recherche sous contrat. Il fournit également des systèmes de fabrication qui offrent une évolutivité exceptionnelle. La nouvelle technologie TESSA d'OXGENE pour la fabrication de virus adéno-associés (AAV) et les solutions stables XLenti pour la fabrication de lentivirus simplifient la fabrication des thérapies cellulaires et géniques tout en réduisant considérablement les coûts.

« OXGENE est fier d'avoir inventé une série de plates-formes de nouvelle génération qui répondent aux complexités de la fabrication de vecteurs viraux pour les thérapies géniques et cellulaires », a déclaré le Dr Ryan Cawood, fondateur et PDG d'OXGENE. « Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe de WuXi ATU et de travailler ensemble pour faire évoluer nos technologies, ce qui renforcera et élargira notre offre de services aux clients, améliorant par ordre de grandeur l'échelle et le coût de la mise sur le marché des thérapies cellulaires et génétiques. Les avantages seront importants pour le secteur et pour les patients du monde entier. »

« Nous sommes ravis d'accueillir OXGENE chez WuXi ATU », a déclaré le Dr David Chang, PDG de WuXi ATU. « En combinant la plate-forme de thérapies cellulaires et géniques CTDMO de classe mondiale de WuXi ATU avec les capacités innovantes d'OXGENE, nous serons en mesure de fournir des solutions novatrices à nos clients. Ce regroupement d'entreprises représente une étape importante dans notre effort continu pour offrir à nos clients et partenaires du monde entier des thérapies avancées plus efficaces et plus accessibles ».

À propos d'OXGENE

OXGENE fournit des services contractuels de bout en bout aux sociétés de thérapies cellulaires et géniques qui cherchent à découvrir, développer, fabriquer et tester des médicaments innovants à grande échelle pour une commercialisation mondiale. OXGENE fournit des services rapides et rentables grâce à des technologies propriétaires et des plates-formes d'automatisation pour la découverte moléculaire et en intégrant l'ensemble des technologies nécessaires à la fabrication de thérapies cellulaires et géniques. OXGENE est connu pour son expertise dans la conception de séquences d'ADN, l'optimisation de l'expression des protéines, le développement de lignées cellulaires et l'amélioration des systèmes de synthèse de virus. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.oxgene.com

À propos de WuXi Advanced Therapies

En tant qu'unité commerciale des thérapies avancées de WuXi AppTec, WuXiAdvanced Therapies (WuXi ATU) est une organisation de test, de développement et de fabrication sous contrat (CTDMO) qui offre des plates-formes intégrées pour transformer le développement, le test, la fabrication et la commercialisation de produits biopharmaceutiques de pointe, notamment cellulaires et géniques. Nos services et solutions accélèrent leur délai de commercialisation et soutiennent les programmes des clients dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.advancedtherapies.com

À propos de WuXi AppTec

WuXi AppTec propose un large éventail de services de R&D et de fabrication qui permettent aux entreprises des secteurs pharmaceutique, biotechnologique et des dispositifs médicaux du monde entier de faire progresser les découvertes et de fournir des traitements révolutionnaires aux patients. En tant qu'entreprise axée sur l'innovation et le client, WuXi AppTec aide ses partenaires à améliorer la productivité des produits de santé avancés grâce à des solutions rentables et efficaces, socialement responsables et durables. Grâce à ses fonctionnalités de pointe, telles que la R&D et la fabrication de médicaments à petites molécules, les thérapies cellulaires et géniques et les tests de dispositifs médicaux, la plate-forme en libre accès de WuXi AppTec permet à plus de 4 100 collaborateurs de plus de 30 pays d'améliorer la santé de ceux qui en ont besoin. Elles permettent également de concrétiser la vision selon laquelle « chaque médicament peut être fabriqué et chaque maladie traitée ». Veuillez consulter le site suivant : www.wuxiapptec.com

