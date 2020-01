WuXi Biologics facilite le développement de plusieurs anticorps neutralisants dirigés contre le nouveau coronavirus

SHANGHAI, 30 janvier 2020 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics (« WuXi Bio ») (2269.HK), une société mondiale leader équipée de plates-formes technologiques en libre accès offrant des solutions de bout en bout pour la découverte, le développement et la fabrication de produits biologiques, a intensifié ses efforts pour faciliter le développement de plusieurs anticorps neutralisants dirigés contre le coronavirus (2019-nCoV), et ce justement à travers ses plates-formes technologiques intégrées. Dans des études préliminaires, ces anticorps de sociétés mondiales de biotechnologie se sont avérés efficaces pour neutraliser le virus 2019-nCoV.

WuXi Biologics a constitué une équipe de R et D de plus de 100 personnes dédiée au développement et à la fabrication de plusieurs anticorps neutralisants dirigés contre le virus 2019-nCoV. Le premier lot d'anticorps devrait être produit dans 2 mois et sera prêt pour être utilisé dans les études précliniques de toxicologie ainsi que les premières études cliniques sur des sujets humains. La fabrication à grande échelle sera lancée après des études menées dans les quatre installations BPF de la société, dont la capacité du bioréacteur à lot unique est comprise entre 2 000 à 12 000 litres. Un seul lot combiné à cette échelle devrait permettre de traiter jusqu'à 80 000 patients.

« Face à cette grave épidémie, WuXi Biologics a immédiatement pris des mesures pour accélérer le développement de plusieurs anticorps neutralisants dirigés contre le virus 2019-nCoV, et ce en nous appuyant sur notre vaste expérience en matière de développement et de fabrication de produits biologiques dans les domaines des maladies infectieuses. Alors que les délais traditionnels se situent entre 12 et 18 mois, nous espérons achever toutes les études de l'ADN à l'IND (nouveau médicament expérimental) en 4 ou 5 mois, tout en maintenant une qualité supérieure du produit. Nous serons ainsi en mesure de fournir des interventions efficaces et opportunes pour lutter contre la maladie causée par le virus 2019-nCoV », a déclaré le PDG de WuXi Biologics, le Dr Chris Chen. « En poursuivant notre mission de "former des partenaires mondiaux et servir les patients du monde entier", WuXi Biologics collaborera activement avec des sociétés de biotechnologie mondiales et nationales, des hôpitaux, des établissements médicaux et d'autres intervenants pour gagner la bataille contre cette maladie infectieuse », ajoute-t-il.

Grâce aux plates-formes technologiques brevetées de WuXi Biologics, tous les processus précliniques de fabrication chimique et de contrôle (CMC) du premier anticorps au monde de la fièvre jaune et du premier anticorps au monde dirigé contre le virus Zika avaient été complétés dans un délai record de 7 et 9 mois, respectivement.

Cotée à la Bourse de Hong Kong, WuXi Biologics (code d'action : 2269.HK) est une plate-forme technologique leader mondiale en matière de produits biologiques en libre accès qui fournit des solutions de bout en bout permettant aux entreprises de découvrir, développer et fabriquer des produits biologiques, du concept à la fabrication commerciale. L'histoire de notre société ainsi que nos réalisations illustrent notre engagement à fournir une offre de service véritablement à guichet unique, ainsi qu'une solide proposition de valeur à nos clients internationaux. Au 30 juin 2019, elle comptait 224 projets intégrés au total, dont 106 projets au stade de développement préclinique, 102 projets au stade de développement clinique initial (phases I et II), 15 projets au stade de développement avancé (phase III) et un projet en cours de fabrication commerciale. Avec une capacité totale estimée de production de produits biopharmaceutiques en Chine, en Irlande, à Singapour et aux États-Unis dépassant les 280 000 litres d'ici 2022, nous fournirons à nos partenaires de bioproduction un réseau mondial de chaîne logistique robuste et de qualité supérieure. Pour plus d'informations sur WuXi Biologics, rendez-vous sur www.wuxibiologics.com.

