WuXi Biologics gibt GMP-Freigabe für seine erste nordamerikanischeBiomanufacturing-Anlage in Cranbury, New Jersey, bekannt

CRANBURY, New Jersey, 2. September 2022 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics („WuXi Bio") (2269.HK), ein weltweit führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CRDMO), gab heute die GMP-Freigabe seiner klinischen GMP-Phase-I-Anlage für Arzneimittelwirkstoffe, MFG18, in Cranbury, New Jersey, bekannt.

Die klinische Produktion des Standorts hat eine anfängliche Kapazität von 4.000 Litern und wird auf 6.000 Liter erweitert, wobei ausschließlich Einwegtechnologien zum Einsatz kommen und die Prozessentwicklungskapazitäten des Standorts Cranbury erweitert werden. Es ist die erste GMP-Produktionsstätte von WuXi Bio in Nordamerika, die als Reaktion auf den wachsenden Bedarf der Kunden weltweit errichtet wurde.

Mit dem über 154,448 Quadratfuß großen Standort in New Jersey ist WuXi Biologics näher an den meisten seiner Kunden mit Hauptsitz in den USA und befindet sich in einem wachsenden Biopharma-Cluster. Die Anlage ist ein Schlüsselelement der globalen Dual-Sourcing-Strategie von WuXi Biologics, die sicherstellt, dass Produkte an mehreren WuXi Biologics-Standorten auf der ganzen Welt hergestellt und Materialien beschafft werden können. Der Standort beschäftigt derzeit mehr als 150 Mitarbeiter und wird bei Vollbetrieb voraussichtlich über 250 Mitarbeiter haben.

„Wir gratulieren WuXi Biologics zur Wahl von Cranbury, New Jersey, als erstem GMP-Standort für die Bioproduktion in Nordamerika und zur GMP-Freigabe dieses Standorts", sagte Debbie Hart, Präsidentin und CEO von BioNJ, New Jerseys landesweitem Handelsverband, der forschende Biowissenschaftsunternehmen und Interessengruppen vertritt. „Wir applaudieren den 150 Mitarbeitern in New Jersey, die dies möglich gemacht haben. Dies ist ein großer Meilenstein sowohl für WuXi Biologics als auch für New Jersey, da es dem boomenden Life-Sciences-Cluster des Bundesstaates bedeutende klinische Produktionskapazitäten bringt."

Dr. Bill Aitchison, Senior Vice President und Head of Global Manufacturing bei WuXi Biologics, erklärte: „Die Erweiterung um eine GMP-Produktionsanlage in den USA ist ein bedeutender Schritt für WuXi Biologics und ein stolzer Moment für mich und unsere 300 Mitarbeiter in den USA, die unsere Anlagen in New Jersey, Pennsylvania und Massachusetts unterstützen."

Dr. Chris Chen, CEO von WuXi Biologics, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Freigabe unserer ersten GMP-Biomanufacturing-Anlage in Nordamerika. Dies ist ein großer Erfolg für unser Unternehmen, da es uns ermöglicht, unsere Kunden weltweit besser zu bedienen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, um deren klinische Pipelines voranzutreiben, mit dem Ziel, Patienten weltweit zu helfen."

Informationen zu WuXi Biologics

WuXi Biologics (Aktienkürzel: 2269.HK) ist ein weltweit führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CRDMO), das End-to-End-Lösungen anbietet, die es Partnern ermöglichen, biologische Arzneimittel vom Konzept bis zur Vermarktung zum Nutzen von Patienten weltweit zu entdecken, zu entwickeln und herzustellen.

Mit mehr als 10.000 qualifizierten Mitarbeitern in China, den Vereinigten Staaten, Irland, Deutschland und Singapur nutzt WuXi Biologics seine Technologien und sein Fachwissen, um seinen Kunden effiziente und kostengünstige Lösungen für die Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Biologika anzubieten. Zum 30. Juni 2022 unterstützte WuXi Biologics 534 integrierte Kundenprojekte, davon 14 in der kommerziellen Produktion.

WuXi Biologics betrachtet die Verantwortung für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) als integralen Bestandteil seines Ethos und seiner Geschäftsstrategie und strebt an, ein ESG-Führer im Sektor der biologischen CRDMOs zu werden. In unseren Einrichtungen kommen Bioproduktionstechnologien der nächsten Generation und saubere Energiequellen zum Einsatz. Außerdem haben wir einen ESG-Ausschuss unter der Leitung unseres CEO eingerichtet, der die umfassende ESG-Strategie und ihre Umsetzung steuert und unser Engagement für Nachhaltigkeit verstärkt. Weitere Informationen über WuXi Biologics finden Sie unter: www.wuxibiologics.com.

