WuXi Biologics reçoit le « prix spécial aux investisseurs en Irlande » de la part d'Asia Matters

DUBLIN, 24 décembre 2019 /PRNewswire/ -- 23 décembre 2019 – WuXi Biologics (« WuXi Bio ») (2269.HK), plate-forme technologique d'accès libre de premier plan mondial pour les produits biologiques offrant des solutions complètes facilitant la découverte, le développement et la fabrication de produits biologiques, a annoncé qu'elle a reçu le « prix spécial aux investisseurs en Irlande » à l'occasion du Global Business Summit 2019 organisé par Asia Matters, le seul groupe de réflexion irlandais consacré à l'Asie qui est axé sur le commerce, l'investissement, l'économie et les relations internationales entre l'UE et l'Asie.

Le « prix spécial aux investisseurs en Irlande » est voué à reconnaître une entreprise fraîchement créée qui investit en Irlande, en vue d'apporter des contributions significatives et à long terme à la croissance économique, à l'emploi, à la recherche et à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Après l'investissement de l'année dernière dans l'« Usine du Futur » pour la fabrication de médicaments biologiques à Dundalk, WuXi Biologics a annoncé le mois dernier un second investissement par l'intermédiaire de sa filiale WuXi Vaccines, dans l'optique de construire une nouvelle usine de fabrication de vaccins sur le campus de Dundalk.

« Nous sommes très heureux de recevoir ce prix d'Asia Matters, qui témoigne des grands progrès que nous avons faits en Irlande », a déclaré M. Chris Chen, PDG de WuXi Biologics, lors de son discours d'introduction au sommet. « En tirant parti de notre solide expertise et de nos compétences dans le domaine en plein essor des produits biologiques, nous continuerons à apporter à nos partenaires locaux et mondiaux un réseau de chaîne logistique solide et de première qualité au profit des patients du monde entier ».

À propos de WuXi Biologics

WuXi Biologics (symbole boursier : 2269.HK), société cotée à Hong Kong, est une plate-forme technologique d'accès libre de premier plan mondial pour les produits biologiques et offrant des solutions qui permettent aux entreprises de découvrir, développer et fabriquer des produits biologiques, depuis la conception jusqu'à la fabrication commerciale. L'histoire de notre entreprise et ce qu'elle a accompli témoignent de notre engagement à proposer une offre de services véritablement à guichet UNIQUE et une proposition de valeur à nos clients mondiaux. Au 30 juin 2019, elle comptait un total de 224 projets intégrés, dont 106 projets en stade de développement préclinique, 102 projets en phase initiale (phases I et II) de développement clinique, 15 projets en phase finale (phase III) de développement et un projet en fabrication commerciale. La capacité totale de production des produits biopharmaceutiques planifiée en Chine, en Irlande, à Singapour et aux États-Unis devant atteindre 280 000 litres à l'horizon 2022, nous fournirons à nos partenaires de la bioproduction un réseau mondial de chaîne logistique robuste et de première qualité. Pour en savoir plus sur WuXi Biologics, veuillez visiter www.wuxibiologics.com.

