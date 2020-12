WuXi Biologics va acquérir auprès de Bayer une installation de production de substances médicamenteuses à Wuppertal, en Allemagne

L'installation DS (MFG19) avec une capacité de perfusion de 3 x 1 000 L et de fed-batch de 6 x 2 000 L pour les vaccins et les produits biologiques devrait être prête pour les BPF fin 2021

Elle complète la capacité de produits médicamenteux de WuXi Biologics en Allemagne

L'expansion des capacités permet à WuXi Biologics de répondre à la demande croissante de ses clients dans le monde entier, démontrant ainsi son engagement ferme envers sa stratégie de « double approvisionnement mondial »

SHANGHAI et WUPPERTAL, Allemagne, 23 décembre 2020 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics (« WuXi Bio ») (2269.HK), une entreprise mondiale disposant de plates-formes technologiques biologiques à accès libre de premier plan, et Bayer ont annoncé aujourd'hui un accord d'acquisition, en vertu duquel WuXi Biologics reprendra et exploitera l'installation Drug Substance (DS) sur le site de Bayer à Wuppertal. Les sociétés prévoient également de conclure un accord de sous-location à long terme et un contrat de service de transition. Le volume de la transaction, y compris le contrat de sous-location, s'élève à environ 150 millions d'euros.

L'installation DS de 30 000 mètres carrés (MFG19), comprenant une capacité de perfusion de 3 x 1 000 L et de fed-batch de 6 x 2 000 L avec des suites indépendantes en aval, renforcera encore le réseau mondial de WuXi Biologics pour fournir des vaccins COVID-19 et d'autres produits biologiques. Avec l'installation Drug Product à Leverkusen (DP7), cette nouvelle installation DS sera utilisée pour la fabrication commerciale, permettant à WuXi Biologics de répondre à la demande croissante des clients pour des services de fabrication externalisés. Pierre angulaire du réseau européen de WuXi Biologics, les deux installations devraient être prêtes pour la fabrication de substances et de produits médicamenteux d'ici 2021.

Le Dr Chris Chen, PDG de WuXi Biologics, a déclaré : « Cette nouvelle installation sera un élément clé de notre stratégie de « double approvisionnement mondial », démontrant une grande synergie avec notre réseau existant. Nous continuerons à fournir des services de fabrication de haute qualité et efficaces pour permettre à nos partenaires mondiaux d'en faire bénéficier les patients du monde entier. »

La transaction, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, devrait être conclue au cours du premier semestre 2021.

À propos de Bayer

Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier sont la santé et l'agriculture. Les produits et services de Bayer sont conçus pour répondre aux enjeux d'une population mondiale croissante et vieillissante, en protégeant chacun au quotidien. Le Groupe vise également à créer de la valeur par l'innovation et le développement de ses activités.

Bayer s'engage fortement en matière de développement durable avec une conduite transparente et responsable de ses activités. En 2019, Bayer comptait près de 104 000 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 43,5 milliards d'euros. Ses investissements se sont élevés à 2,9 milliards d'euros et le Groupe a consacré 5,3 milliards d'euros à la R&D. Pour en savoir plus sur Bayer, consultez le site www.bayer.com

À propos de WuXi Biologics

WuXi Biologics (code : 2269.HK), une société cotée à Hong Kong, est une plate-forme technologique mondiale de premier plan en accès libre pour les produits biologiques. Elle offre des solutions de bout en bout pour permettre aux organisations de découvrir, de développer et de fabriquer des produits biologiques, du concept à la fabrication commerciale. L'histoire et les réalisations de l'entreprise démontrent son engagement à fournir une offre de services véritablement unique et une proposition de valeur solide à ses clients internationaux. Au 30 juin 2020, il y avait un total de 286 projets intégrés, dont 141 projets en phase de développement préclinique, 125 projets en phase précoce (phases I et II) de développement clinique, 19 projets en phase tardive (phase III) de développement et un projet en phase de fabrication commerciale. Avec une capacité totale de production biopharmaceutique prévue en Chine, en Irlande, aux États-Unis, en Allemagne et à Singapour dépassant 280 000 litres après 2023, WuXi Biologics fournira à ses partenaires de biofabrication un réseau mondial de chaîne d'approvisionnement solide et de première qualité. Pour plus d'informations sur WuXi Biologics, veuillez consulter le site : www.wuxibiologics.com.

