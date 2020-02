WuXi Biologics veröffentlicht Update bezüglich Wiederaufnahme der Arbeit in Zusammenhang mit Coronavirus-Ausbruch

SCHANGHAI, 12. Februar 2020 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics verfolgt den Coronavirus-Ausbruch mit großer Aufmerksamkeit. Unser Management-Team arbeitet mit viel Umsicht daran, unseren Plan zur Fortsetzung der Tätigkeit umzusetzen, um potentielle Risiken zu minimieren. Alle drei Betriebsstätten in China: Wuxi, Schanghai und Suzhou, werden heute, nach der Unterbrechung aufgrund des chinesischen Neujahrs, den Betrieb wieder aufnehmen.

Insgesamt sind ca. 6 % unserer Belegschaft in Wuhan gewesen, waren auf Durchreise in Wuhan oder hatten Kontakt mit Personen aus Wuhan. Kein Mitarbeiter wurde mit der Infektion diagnostiziert. Wir überwachen die Gesundheit aller unserer Mitarbeiter sorgfältig und haben strikte Verfahren zur Wiederaufnahme der Arbeit eingeführt, um unsere Belegschaft zu schützen. Ca. 85 % unserer Belegschaft sind bereits zurück in den Städten, in denen sie arbeiten. Wir verfügen über ausreichend Mitarbeiter, um den Betrieb wieder aufzunehmen.

Wir sind nicht in Wuhan tätig und haben keine wichtigen Zulieferer aus Wuhan. Es besteht nur geringe Wahrscheinlichkeit, dass der Nachschub für Labors und Produktion beeinträchtigt wird. Des Weiteren verlaufen Auslieferungen von Proben und Materialien, Import und Export sowie Zollfreigaben wie gewöhnlich.

Zudem arbeitet WuXi Biologics mit Umsicht daran, dass die Qualität der von uns hergestellten Produkte von diesem Ausbruch nicht beeinträchtigt wird. Wir verfügen über ein umfassendes GMP- Qualitätssystem und eine robuste globale Lieferkette. Wir rechnen nicht mit negativen Auswirkungen auf unseren GMP-Betrieb durch diesen Ausbruch.

Internationalen Kunden, die eine Reise nach China planen, wird empfohlen, Konferenzen per Video oder Telefon durchzuführen.

Und darüber hinaus hat WuXi Biologics bereits ein großes Team von mehr als 240 Wissenschaftlern mobilisiert und arbeitet eng mit globalen Organisationen zusammen, um eine Reihe neutralisierender Antikörper zu entwickeln und produzieren, welche das Potenzial haben, die Virusinfektion zu behandeln. Die In-vitro-Wirksamkeit dieser Antikörper wird nächsten Monat verfügbar sein.

Diese Situation, die sich täglich weiterentwickelt, erinnert uns daran, dass wir weiterhin das richtige für Patienten tun müssen. Wir rechnen nicht damit, dass es wesentliche negative Auswirkungen auf unsere geschäftliche Tätigkeit in China gibt.

Informationen zu WuXi Biologics

WuXi Biologics (Börsenkürzel: 2269.HK), ein an der Börse in Hongkong notiertes Unternehmen, ist eine weltweit führende Open-Access-Technologieplattform für Biologika, die Komplettlösungen bietet, mit denen Organisationen Biologika vom Konzept bis zur kommerziellen Fertigung erforschen, entwickeln und herstellen können. Unsere Unternehmensgeschichte und unsere Erfolge sind Beleg unseres Engagements, unseren Kunden aus der ganzen Welt ein echtes Dienstangebot aus einer Hand und umfassende Wertschöpfung anzubieten. Zum 30. Juni 2019 existierten insgesamt 224 integrierte Projekte, darunter 106 Projekte in der präklinischen Entwicklungsphase, 102 Projekte in der Frühphase (Phase I und II) der klinischen Entwicklung, 15 Projekte in der Spätphase (Phase III) der Entwicklung und 1 Projekt in der kommerziellen Fertigung. Es wird geschätzt, dass die Gesamtkapazität der biopharmazeutischen Produktion in China, Irland, Singapur und den USA bis zum Jahr 2022 280.000 Liter übersteigt. Wir stellen unseren Partnern in der biologischen Herstellung eine robuste Lieferkette höchster Qualität zur Verfügung. Weitere Informationen über WuXi Biologics erhalten Sie unter www.wuxibiologics.com.

Related Links

www.wuxibiologics.com



SOURCE WuXi Biologics