WuXi Vaccines a signé un contrat de fabrication de vaccins à long terme avec un chef de file mondial du domaine des vaccins

Conformément au contrat signé, WuXi Vaccines bâtira une installation intégrée de fabrication de vaccins qui comprendra des sites de fabrication de substances pharmaceutiques (SP) et de produits pharmaceutiques (PP), des laboratoires de sciences et technologies de production (S&TP) ainsi que des laboratoires de contrôle qualité (CQ). L'installation sera dédiée à la fabrication de l'un des produits de vaccination de son partenaire à destination du marché mondial. Elle devrait être opérationnelle en 2022.

En novembre 2019, WuXi Vaccines a annoncé un investissement de 240 millions USD pour la construction de la nouvelle installation de production des vaccins en Irlande. Ce site se trouve au sein du campus de WuXi Biologics attenant à l'installation de fabrication de substances pharmaceutiques pour produits biologiques nommée « Factory of the Future » et programmée pour une production commerciale en 2021.

« Il s'agit d'un moment historique pour WuXi Vaccines comme pour le secteur mondial des vaccins. Du fait de la complexité des procédés, de l'ampleur des tests analytiques et de la rigueur des normes réglementaires, les vaccins sont difficiles à fabriquer et à traiter, et les contrôles qualité sont absolument essentiels pour assurer la qualité des produits. Le partenariat conclu avec un chef de file mondial du domaine des vaccins en vue de la fabrication exclusive d'un vaccin pour le marché international, premier partenariat de ce genre dans l'industrie, prouve une nouvelle fois les capacités techniques et le haut niveau de qualité des prestations de WuXi Vaccines », a indiqué le Dr Chris Chen, président de WuXi Vaccines. « WuXi Vaccines mettra à la disposition de ses partenaires mondiaux un réseau de chaînes d'approvisionnement robuste et de qualité supérieure afin de produire des vaccins de grande qualité et de protéger l'être humain dans le monde entier. »

À propos de WuXi Vaccines

WuXi Vaccines est une société commune établie entre WuXi Biologics (code d'action : 2269.HK) et Shanghai Hile Bio-technology (code d'action : 603718.SH). WuXi Vaccines s'appuie sur un modèle commercial consistant à mettre sur pied des plateformes intégrées d'envergure internationale et un modèle d'entreprise de développement et de fabrication en sous-traitance (CDMO) permettant aux sociétés mondiales de développer et de fabriquer des vaccins.

À propos de WuXi Biologics



Cotée à la Bourse de Hong Kong, WuXi Biologics (code d'action : 2269.HK), est l'une des principales plateformes technologiques mondiales de produits biologiques en libre accès qui fournit des solutions de bout en bout permettant aux entreprises de découvrir, développer et fabriquer des produits biologiques, du concept à la fabrication commerciale. L'histoire de notre société tout comme nos réalisations illustrent notre engagement à fournir une offre de service véritablement à guichet unique ainsi qu'une solide valeur à nos clients internationaux. Au 30 juin 2019, la société comptait 224 projets intégrés au total, dont 106 projets au stade de développement préclinique, 102 projets au stade de développement clinique initial (phase I et II), 15 projets au stade de développement avancé (phase III) et un projet en cours de fabrication commerciale. Avec une estimation de capacité totale de production de produits biopharmaceutiques en Chine, en Irlande, à Singapour et aux États-Unis dépassant les 280 000 litres d'ici 2022, nous mettrons à la disposition de nos partenaires de bioproduction un réseau mondial de chaînes d'approvisionnement robuste et de qualité supérieure. Pour en savoir plus sur WuXi Biologics, rendez-vous sur www.wuxibiologics.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1091553/Modular_lab1.jpg

Related Links

www.wuxibiologics.com



SOURCE WuXi Biologics