WuXi Vaccines investiert 240 Mio. $ in Produktionsanlage in Irland

Heather Humphreys T.D., irische Ministerin für Wirtschaft, Unternehmen und Innovation, sagte: „Ich freue mich außerordentlich, dass WuXi Vaccines 200 hochqualifizierte Arbeitsplätze schafft. Diese kommen zu den 400 Arbeitsplätzen hinzu, die WuXi Biologics im vergangenen Jahr für Dundalk angekündigt hat. Die heutige Nachricht ist ein erneuter Beweis dafür, dass die Grenzregion ein attraktiver Investitionsstandort ist."

Eileen Sharpe, Abteilungsleiterin Wachstumsmärkte, Europa und neue Geschäftsfelder bei der irischen Industrial Development Authority (IDA), kommentierte: „Eine zweite Großinvestition von WuXi Biologics in seinen Standort Dundalk ist eine großartige Nachricht. Als erster Auftragsproduktionsbetrieb in Irland wird dieses geplante zweite Projekt unser Life Science-Ökosystem maßgeblich stärken und für den Produktionsstandort Irland wichtige Impulse liefern."

Dr. Chris Chen, CEO von WuXi Biologics und Chairman von WuXi Vaccines, kommentierte: „Wir freuen uns auf unsere erste Produktionsanlage in Irland, wo ein Impfstoff für einen großen internationalen Pharmakonzern hergestellt wird. Komplexe Prozesse, umfangreiche analytische Prüfungen und strenge regulatorische Auflagen machen die Herstellung von Impfstoffen schwierig. Prozess- und Qualitätskontrolle sind für die Produktqualität extrem wichtig. Dieses neue Projekt erstreckt sich auf die exklusive Herstellung eines Impfstoffs für einen großen internationalen Pharmakonzern, der weltweit vermarktet werden soll. Es ist branchenweit eines der ersten seiner Art und ist ein weiterer Beweis für die technische Kompetenz, erstklassige Qualität und kommerzielle Herstellungsexpertise, die WuXi Biologics nach Dundalk bringen wird. WuXi Biologics und WuXi Vaccines sind bestrebt, unseren globalen Partnern auch weiterhin ein robuste und erstklassige globale Lieferkette bereitzustellen, um für Patienten auf der ganzen Welt hochwertige Biologika zu produzieren."

Informationen zu WuXi Vaccines

WuXi Vaccines ist ein Joint Venture von WuXi Biologics (Aktienkürzel: 2269.HK) und Hile Bio-technology (Aktienkürzel: 603718.SH). Sein Kerngeschäft ist die Entwicklung von Humanimpfstoffen (z. B. Krebsimpfstoff), das CDMO-Geschäft (Auftragsentwicklung und Produktion) sowie die Bereitstellung einer integrierten Ende-zu-Ende-Plattform für Dienstleistungen und Lösungen, um die Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen vom Konzept bis zur kommerziellen Fertigung zu unterstützen.

Informationen zu WuXi Biologics

WuXi Biologics (Aktienkürzel: 2269.HK), ein an der Hongkonger Börse notiertes Unternehmen, ist eine weltweit führende Open-Access-Technologieplattform für Biologika. Es bietet Komplettlösungen, mit denen Organisationen biologische Präparate vom Konzept bis zur kommerziellen Fertigung erforschen, entwickeln und herstellen können. Unsere Unternehmensgeschichte und unsere Erfolge sind Beleg unseres Engagements, unseren Kunden in der ganzen Welt ein echtes Leistungsangebot aus einer Hand und überzeugendes Werteversprechen anzubieten. Zum 30. Juni 2019 existierten insgesamt 224 integrierte Projekte, darunter 106 Projekte in der vorklinischen Entwicklungsphase, 102 Projekte in der Frühphase (Phase I und II) der klinischen Entwicklung, 15 Projekte in der Spätphase (Phase III) der Entwicklung und ein Projekt in der kommerziellen Fertigung. Mit einer geplanten biopharmazeutischen Produktionskapazität in China, Irland, Singapur und den USA, die bis zum Jahr 2022 auf insgesamt über 280.000 Liter geschätzt wird, unterstützen wir unsere Partner in der Herstellung von Biopharmazeutika durch eine robuste, erstklassige globale Lieferkette. Weitere Informationen zu WuXi Biologics finden Sie unter www.wuxibiologics.com.

