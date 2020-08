WuXi Vaccines nombra a Jian Dong consejero delegado

SHANGHÁI y DUNDALK, Irlanda, 6 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- WuXi Vaccines, una nueva organización de desarrollo por contrato y elaboración de vacunas (CDMO) de nivel mundial, se complace al anunciar el nombramiento de Jian Dong como consejero delegado. WuXi Vaccines es una sociedad mixta establecida entre WuXi Biologics y Hile Bio-Technology, con sede en Shanghái.

"Estamos encantados de anunciar el nuevo nombramiento de Jian. Se trata de un líder ampliamente respetado con más de 30 años de experiencia en el sector bio-farmacéutico, incluyendo la producción de vacunas, desarrollo de procesos, además de diseño, construcción, cualificación y gestión operativa de las instalaciones de fabricación cGMP", explicó el doctor Chris Chen, presidente de WuXi Vaccines. "Confiamos en que Jian liderará la compañía para establecer un sistema global de alta calidad con unas capacidades de vacuna CDMO impresionantes. Con visión para acelerar y transformar el desarrollo de vacunas y su producción, WuXi Vaccines llevará a cabo contribuciones importantes para expeditar el desarrollo de las vacunas y asegurar una cadena de suministros robusta".

"Estoy emocionado en relación a la oportunidad de liderar WuXi Vaccines. Al aventajarse de nuestras capacidades robustas y de las tecnologías de última generación, la compañía aumentará esta presencia única en la industria de las vacunas para permitir beneficiarse a los socios globales y pacientes de todo el mundo", comentó Jian Dong.

Jian Dong se unió a WuXi Biologics en 2014, y ha sido responsable de la biofabricación mundial, ingeniería mundial y operaciones generales del sitio de Wuxi desde el año 2015. Bajo la excelente dirección de Jian Dong, el sitio de Wuxi se convirtió en la primera instalación biológica GMP de sustancia de fármaco (DS) y producto de fármaco (DP) en China certificado por medio de la FDA de Estados Unidos y de EMA. Antes de WuXi Biologics, Jian Dong pasó décadas en varios cargos con responsabilidades cada vez mayores en Eli Lilly & Co. en Estados Unidos, Shanghai United Cell Biotechnology y Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. Con una amplia experiencia en fabricación de vacunas y cualificación de instalaciones, ha llevado a cabo contribuciones destacadas en la transferencia de tecnología y producción comercial a gran escala de la vacuna recombinante de la hepatitis B en China.

En febrero, WuXi Vaccines completó la instalación de laboratorio modular de su instalación de fabricación de vacuna en Irlanda, que representa un gran hito desde que anunció una inversión de 240 millones de dólares estadounidenses el pasado mes de noviembre. Con un progreso en marcha llevado a cabo en la construcción del sitio, esta instalación de fabricación de vacuna integrada se espera esté operativa en el año 2021.

Acerca de WuXi Vaccines

WuXi Vaccines es consorcio creado entre WuXi Biologics (código bursátil: 2269.HK) y Shanghai Hile Bio-Technology (código bursátil: 603718.SH). El modelo comercial de WuXi Vaccines consiste en crear plataformas integradas de primera clase y un modelo de Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO) para que las empresas mundiales puedan desarrollar y elaborar vacunas.

