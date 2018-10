Wuzhen Theatre Festival veröffentlicht auf dem Outdoor Carnival neue Erfahrungen im Bereich Performance Art

Die französische Art Birds Union, eine Gruppe von über 100 unabhängigen Truppen und Artisten aus allen Himmelsrichtungen der Welt, ist bereits auf verschiedenen internationalen Festivals aufgetreten. Die Gruppe war der unumstrittene Start beim Outdoor Carnival der vergangenen Wuzhen Theatre Festivals und ihre Auftritte wurden von vielen Besuchern und Einwohnern der Stadt besucht und bewundert. In diesem Jahr werden sie mit acht Performance-Teams 103 fesselnde Auftritte aufführen. Hierzu gehören das Théâtre du Tumulte, die Recycle Band und das Théâtre de Chaillot aus Frankreich, das Teatro di Incontro aus Italien, das Unintentional Theatre aus Kanada, die Men in Black aus Deutschland, das Suitcase Theatre aus der Schweiz und die Wulong Drama Troupe aus China. Zu den Aufführen werden eine Parade von aufblasbaren Riesenmarionetten, Livemusik, Touren auf Riesenstelzen, Kreditrisikobewertungen, Comedian-Sketches und Marinetotentanz-Aufführungen zählen, durch die den Kontrollbesuche der Charme der Straßenkunst auf Weltklasseniveau demonstriert wird.

Auf dem diesjährigen Event kommen viele neue Acts und Darbietungsformen hinzu, die bei vergangenen Festivals bisher nicht gezeigt wurden, u. a. VS Carnival, eine Reihe von Troisvilles-Sketches, die von der Taiwan Clown Mime Group aufgeführt werden, das experimentelle Drama New Zhangsan Borrows Boots, aufgeführt von der Seven Plays Theatre Company, die Live Sandmalerei-Aufführung Prequels of Journey to the West, aufgeführt von Sanji Sand Art und Kill Array, wobei viele Elemente, darunter der Geist eines Samuraikriegers und das Konzept einer zweidimensionalen Welt vor dem Hintergrund von Rockmusik der Japan Broken Sky Route Band integriert werden.

Zusätzlich zu einem breiten Spektrum von Karnevalsaufführungen wird das diesjährige Wuzhen Theatre Festival auch Shows beinhalten, in denen viele Arten der chinesischen Performance Art gezeigt werden. Die Rikaze Tibetan Drama Troupe, die ihr Debut beim Festival im letzten Jahr hatte, wird auf der Hauptbühne mit ihrer einzigartigen Performanceart auftreten, die die örtlichen Gebräuche in Tibet widerspiegelt. Das Publikum wird außerdem in den Genuss einer Vorstellung der Sichuan Opera durch das Yibin City Youth Sichuan Opera Ensembel aus der Provinz Sichuan sowie einer Oper der Qimen Mulian, einer Truppe aus der Provinz Anhu und von santiao xiangsheng, einem traditionellen chinesischen Comedy-Act kommen, der durch den örtlichen Wuqing Drama Club von Tongxiang City aufgeführt wird. Auf dem Festival wird es außerdem eine Vorführung des Wannan Shadow Play geben, wobei es sich um eine Form des Theaters mit Schattenspielfiguren mit Ursprung in der Provinz Anhui handelt. Außerdem gibt es ein musikalisches Zwischenspiel mit der Morin khuur (Mongolische Pferdekopfgeige), einem Saiteninstrument, das von Generation zu Generation unter den Mongolen, einer der ethnischen Volksgruppen Chinas, weitergegeben wird. Neben den Auftritten weiterer Theatergenres, die als integraler Bestandteil des immateriellen Kulturerbes Chinas gelten, wird es außerdem eine Aufführung der Jiangxi Opera geben.

Informationen zum Outdoor Carnival

Der Outdoor Carnival des Wuzhen Theatre Festival, der am Wuzhen Xizha Scenic Spot stattfindet, besteht aus einer Reihe artistischer Aufführungen auf öffentlichen Plätzen statt in traditionellen Theatern. Der Outdoor Carnival unterscheidet sich von der bekannten Theatererfahrung insofern, als dass der gesamte Veranstaltungsort zur Bühne wird, auf der die Künstler eine kostenlose Möglichkeit für ihre Auftritte haben, die u. a. in den traditionellen Holzhäusern, auf den steinernen Brücken, den Straßen und sogar auf einer der Galeeren von Wuzhen stattfinden. Die Theateraufführungen finden in einem Umfeld statt, in dem lokale Natur und Kultur kombiniert werden. Der Outdoor Carnival bringt verschiedene Formen der Performance Art am Veranstaltungsort zusammen, darunter Straßentheater aus aller Welt, zeitgenössische Performance Art, gemeinsame Musical-Performances sowie chinesische Volkskunst und Akrobatik. Die Aufführungen dienen dazu, Theaterliebhabern ein noch immersiveres Erlebnis zu bieten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/767521/WUZHEN_TOURISM_tibet.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/767522/WUZHEN_TOURISM_france.jpg