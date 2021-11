WW Vigilantes do Peso, torna-se WW, reforçando seu foco em um processo mais holístico de perda de peso e busca por bem-estar

''A missão da WW é inspirar hábitos saudáveis para a vida real. Nesse sentido, precisamos estar em constante evolução, pois os hábitos, crenças e rotinas das pessoas estão sempre mudando." comenta Marcello Ursini, General Manager da WW Brasil. "Nós chegamos ao Brasil na década de 1970 com a marca Vigilantes do Peso e muita coisa mudou desde então. Hoje, não nos baseamos apenas na alimentação, como no passado, mas na mentalidade positiva, no sono regulado e na atividade física - uma equação certeira para a jornada eficaz de emagrecimento e para uma visão geral de bem-estar dos usuários do programa. " complementa o executivo.

E não apenas no posicionamento se vê essas mudanças, desde 2018, o programa é feito 100% digitalmente, por meio de um aplicativo, que não só permite o acompanhamento da rotina do usuário, como também a participação ilimitada em Workshops Virtuais, oferecidos todos os dias e em diversos horários. Por meio do aplicativo, também é possível acessar aulas de atividade física, dicas e receitas de bem-estar, participar da comunidade de usuários e muito mais.

Sobre o programa PontosPessoais™

Para apoiar sua transformação, a WW lança o PontosPessoais™, seu novo programa, revolucionário e individualizado que visa garantir um processo de emagrecimento sustentável e uma vida mais saudável. Baseado nos mais modernos estudos da ciência da nutrição e da mudança de comportamento, o novo programa é o mais personalizável da história da empresa, permitindo que os usuários continuem a viver suas vidas sem privações e ainda assim chegar às suas metas de perda de peso e bem-estar.

"O novo programa é individualizado de uma forma que nunca foi elaborada antes - construída em torno de alimentos favoritos, metabolismo e objetivos de todos - para que os usuários ainda possam abraçar e saborear cada momento da vida. Com ele, damos aos usuários as ferramentas para criar hábitos poderosos - sem restrições, mas com os resultados esperados ", afirma Mindy Grossman, Presidente e CEO da WW.

"Nosso novo programa mudará completamente a maneira como as pessoas pensam sobre uma jornada de perda peso e bem-estar, ajudando as pessoas a perceberem desde o início: 'Eu ainda posso - e vou - aproveitar minha vida enquanto perco peso'", disse Gary Foster, PhD, Chefe Oficial científico da WW. "Nós criamos propositadamente um programa cientificamente avançado que coloca nossos membros na frente e no centro para que eles possam encontrar satisfação em adotar hábitos que são habitáveis, realistas e - o que é importante - sustentáveis." comenta Foster.

O Programa oferece uma série de novos elementos modernos que se unem para gerar benefícios de perda de peso e bem-estar, como:

Planos individualizados, feitos sob medida para cada membro: após a inscrição, os membros completam a Ferramenta de Personalização, avaliação de propriedade da WW que combina as preferências de alimentação e atividade do usuário com o algoritmo nutricional de WW para gerar um plano individualizado de perda de peso e bem-estar. Cada membro tem uma cota de Pontos exclusiva com metas de alimentação e atividades e sua própria lista de alimentos Pontos Zero, com base nos alimentos que dizem amar - como abacate, uma nova opção de comida Ponto Zero - para ajudá-los a ficarem satisfeitos e se sentirem saciados. Os alimentos Pontos Zero são potências nutricionais que os membros buscam com frequência e não precisam ser pesados, medidos ou rastreados, por isso formam a base para um padrão saudável de alimentação, conforme recomendado pelas diretrizes nacionais e internacionais de nutrição.

''Nosso novo programa está em sintonia com nossos usuários, que buscam uma visão que trabalhe o corpo, a mente e os novos hábitos como fatores determinantes para que atinjam seus objetivos de peso e bem-estar de forma leve e sem privações. Isso é ainda mais relevante para os brasileiros agora, já que 92% sentem que é essencial cuidar de suas mentes tanto quanto de seus corpos, buscando mais do que apenas perda de peso, mas um ganho geral de bem-estar na vida", resume Marcello Ursini.

Sobre a WW Brasil (antigo Vigilantes do Peso)

A WW Brasil (antigo Vigilantes do Peso) é uma empresa do grupo norte-americano WW, empresa de capital aberto cotada na Nasdaq (bolsa de empresas digitais), líder global em gerenciamento de perda e manutenção do peso com foco em bem-estar e saúde. Inspiramos milhões de pessoas a adotarem hábitos saudáveis para uma vida real. Por meio de nossa engajadora experiência Digital e Workshops Virtuais, os Associados seguem nosso programa sustentável que engloba alimentação saudável, atividades físicas e uma mentalidade positiva. Com mais de cinco décadas de experiência na construção de comunidades e profunda expertise em ciência comportamental, nosso objetivo é oferecer bem-estar para todos. Para saber mais, visite vigilantesdopeso.com.br. Para mais informações sobre nossos negócios globais, visite corporate.ww.com.

